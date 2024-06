Premio Ischia, domani focus su intelligenza artificiale e infrastrutture sportive. Consegna dei premi a Villa Arbusto

Intelligenza artificiale, infrastrutture sportive e culturali per l’inclusione sono i temi dei dibattiti della seconda giornata del premio Ischia, Tosca sarà l’ospite canoro della serata finale in programma a Villa Arbusto.

La seconda giornata del Premio Ischia concentra i suoi dibattiti l’intelligenza artificiale la connessione con il mondo del giornalismo, e sull’importanza delle infrastrutture sportive come generatori di inclusione sociale.

Si parte con il dibattito sulle infrastrutture sportive e culturali per lo sviluppo di comunità inclusive e sostenibili dal titolo “Come mobilitare capitali privati a supporto delle erogazioni pubbliche? Quali i nuovi modelli di finanziamento a supporto di progetti nello Sport e nella Cultura?” sono previsti gli interventi di Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo, Roberto Napoletano, Direttore de “Il Mattino” Elena Pero, vincitrice Premio Ischia per l’informazione sportiva,modera: Gaspare Borsellino, direttore di Italpress, Collegamenti in diretta con Skytg24 Ingresso Libero e diretta Fb su pagina Premio Ischia.

A seguire alle ore 17,00 è previsto nella Sala Carte Hotel della Regina Isabella il convegno “L’intelligenza artificiale, l’ultima frontiera applicata al giornalismo, tra rischi ed opportunità. I giornalisti rimangono protagonisti chiave nella garanzia della validità della notizia?”

Intervengono, Barbara Carfagna, conduttrice ed autrice Rai di “Codice: la vita è digitale”, Derrick de Kerckhove, accademico e direttore scientifico di Media Duemila; Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR del Gruppo Unipol e Fjona Cakalli, vincitore della III edizione del Premio «Opening New Ways of Journalism» modera: Vittorio Verdone, Direttore Communication and Media Relations del Gruppo Unipol. Collegamenti in diretta con Skytg24 e diretta Fb su pagina del premio Ischia.

Nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo vengono, inoltre, assegnati i premi:

Il premio alla “Comunicazione Sostenibile” promosso da a2a è stato assegnato a Riccardo Luna , editorialista di Repubblica e direttore di Green&Blue – testata dedicata ai temi di sostenibilità e ambiente – esperto di green e digitale.

promosso da a2a è stato assegnato a , editorialista di Repubblica e direttore di Green&Blue – testata dedicata ai temi di sostenibilità e ambiente – esperto di green e digitale. Il premio Opening New Ways of Journalism, assegnato dal Gruppo Unipol, è stato assegnato a Fjona Cakalli, blogger, conduttrice TV, divulgatrice, tech influencer, content creator e imprenditrice digitale. Da marzo si occupa sia della conduzione sia della cura del servizio principale di “Touch – Impronta Digitale”, un programma RAI dedicato alla tecnologia e all’innovazione.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà a Villa Arbusto e sarà allietata dalla partecipazione di Tosca che canterà alcuni dei suoi più famosi brani “Voglio una casa”, “Non so dirlo”, “Ho amato tutto”.

Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae, con il contributo dell’ACI – Automobil Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, da Mundys e da A2A Life Company. Media Partner della manifestazione SKYTG24 – ItalPress e Data Stampa.