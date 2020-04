Premio Ischia, il generale Bianco: Adesso si cancelli Feltri dall’Albo d’Onore della Fondazione

Cancellare Vittorio Feltri dall’Albo d’Onore della Fondazione Premio Ischia. E’ la proposta del generale Francesco Bianco dopo le gratuite ed offensive esternazioni profferte nella trasmissione “Fuori dal Coro di Rete 4 del 21 aprile ( e non è la prima volta!)”. “La Fondazione – scrive Bianco – mira a qualificare gli aspetti culturali, archeologici e ambientali dell’Isola d’Ischia e della Regione Campania. Avendo appellato i campani come esseri inferiori non credo che il suddetto giornalista possa essere annoverato nell’ Albo d’Onore di un ente prestigioso della Campania”. Qui sotto la lettera del generale Bianco.

Preg.mi Signori,

sono il Generale dell’Aeronautica Militare in pensione Francesco Bianco, già direttore per 36 anni dei Servizi Amministrativi e Logistici dell’Aeroporto Militare di Capodichino, ex consigliere comunale di Napoli in tre consiliature ed ex assessore al Personale per 3 anni. Sono stato anche eletto per due consiliature al Consiglio regionale della Campania negli anni che vanno dal 1995 al 2005. Nella veste di consigliere regionale, appunto, ho partecipato sempre volentieri al vostro invito per la cerimonia della consegna delle targhe e pergamene ai giornalisti, nazionali e internazionali distintisi nel loro lavoro. E proprio nell’anno 1995 ho assistito alla consegna della targa di “ Giornalista dell’anno” al direttore Vittorio Feltri, con l’iscrizione nell’ Albo d’Onore, conservato dalla Fondazione.

Mi permetto, come privato cittadino non solo, ma anche come socio dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, di sottoporre alla Vostra valutazione se non sia il caso di cancellare dall’Albo d’Onore il giornalista Vittorio Feltri, dopo le gratuite ed offensive esternazioni profferte nella trasmissione “Fuori dal Coro” di Rete 4 del 21 aprile ( e non è la prima volta!). Leggo, infatti, dal vostro Statuto che la Fondazione con le sue molteplici attività “mira a qualificare gli aspetti culturali, archeologici e ambientali dell’Isola d’Ischia e della Regione Campania”. Avendo appellato i campani come esseri “ inferiori “, non credo che il suddetto giornalista possa essere annoverato nell’ Albo d’Onore di un ente prestigioso della Campania!

Con la speranza che questa rispettosa richiesta, che ha trovato innumerevoli adesioni autorevoli sul mio post di facebook, possa essere presa in considerazione, cordialmente saluto e ringrazio.

Napoli, 23 aprile 2020

Gen. Francesco Bianco