Premio Ischia Internazionale di giornalismo a Troianovski e Politico.eu. Riconoscimento per Nina Palmieri

Anton Troianovski, direttore, basato a Berlino, della sede di Mosca de “The New York Times”, è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2025, mentre il premio Ischia europeo è stato assegnato alla redazione del sito “Politico.eu”, oggi diretta da Kate Day.

Nina Palmieri, inviata de “Le Iene” è stata scelta come giornalista italiana dell’anno.

A “La Domenica sportiva”, la trasmissione più longeva d’Italia, il premio Ischia per il giornalismo sportivo. Premi speciali alla carriera a Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera e all’Ansa per gli 80 anni.

Anton Troianovski è stato premiato per essersi distinto con i suoi reportage e le sue analisi sulla politica, l’economia e la società della Russia, nonché sulle dinamiche in atto nelle ex repubbliche sovietiche, distinguendosi per la capacità di esplorare i profondi cambiamenti in atto in queste regioni, anche alla luce dell’impatto della guerra in Ucraina.

Il Premio europeo è stato assegnato alla redazione di Politico.eu con la sua direttrice Kate Day, un’organizzazione globale apartitica di informazione lanciata in Europa nell’aprile 2015 – filiale di Axel Springer SE – che occupa un ruolo centrale nell’informazione sulle tematiche europee attraverso prodotti di qualità molto apprezzati da addetti ai lavori e pubblico non specializzato.

Nina Palmieri, nei suoi servizi giornalistici per “Le Iene”, si è impegnata con forza e tenacia sul tema dei diritti, occupandosi in particolare delle problematiche che affliggono le donne e le persone più vulnerabili nella nostra società, della quale si è dimostrata un’attenta e sensibile osservatrice.

I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta dall’Ambasciatore Giampiero Massolo e composta da Giulio Anselmi, presidente Ansa; Guido Boffo, direttore del Messaggero; Gian Marco Chiocci, direttore Tg1; Giuseppe de Bellis, direttore di Skytg24; Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; Flavia Giacobbe, direttore della rivista Formiche, Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del presidente della Repubblica, Roberto Napoletano, direttore del Mattino; Mario Orfeo, direttore di Repubblica; Agnese Pini, direttrice delle testate del gruppo, QN, Nazione, Resto del Carlino e Giorno; Beniamino Quinteri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale; Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore; Maarten Van Aalderen della stampa estera in Italia.

La 46° edizione del premio Ischia è patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Siae, con il contributo di Aci – Automobile Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, Mundys spa, da A2A e ICorporate. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.