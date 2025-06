Premio Ischia internazionale di giornalismo, via alla 46° edizione: ecco i vincitori

Venerdì parte la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo: la prestigiosa manifestazione dedicata all’informazione, alla comunicazione e ai suoi protagonisti vivrà una intensa edizione 2025, interrogandosi sull’ attualità nazionale e internazionale e sui nuovi modelli della comunicazione.

I vincitori

Anton Troianovski, direttore, basato a Berlino, della sede di Mosca de “The New York Times”, è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2025, mentre il premio Ischia europeo è stato assegnato alla redazione del sito “Politico.eu”, oggi diretta da Kate Day. Nina Palmieri, inviata de “Le Iene” è stata scelta come giornalista italiana dell’anno. A “La Domenica sportiva”, la trasmissione più longeva d’Italia, il premio Ischia per il giornalismo sportivo. Premi speciali alla carriera a Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera e all’Ansa per gli 80 anni.

La giuria

I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta dall’ambasciatore Giampiero Massolo e composta da Giulio Anselmi, presidente Ansa, Guido Boffo, direttore “Il Messaggero”, Gian Marco Chiocci, direttore Tg1, Giuseppe de Bellis, direttore di “kytg24, Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera, Flavia Giacobbe, direttore della rivista Formiche, Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica, Roberto Napoletano, direttore del Mattino, Mario Orfeo, direttore della Repubblica, Agnese Pini, direttrice delle testate del gruppo QN, Nazione,Resto del Carlino e Giorno, Beniamino Quinteri, presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Maarten Van Aalderen della stampa estera in Italia.

Premi speciali

Greta Cristini è la vincitrice del premio speciale “Opening New Ways of Journalism”, promosso dal gruppo Unipol.

A Barbara Stefanelli il riconoscimento per la “Comunicazione Sostenibile”, sostenuto da A2a.

Comunicatori dell’anno

Sul versante della comunicazione istituzionale sono stati assegnati i premi “Comunicatori dell’anno” giunto alla XVII edizione è rivolto al professionista da cui dipende o è riconducibile l’attività di comunicazione e che abbia saputo sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni in generale. Quest’anno il premio è stato assegnato a Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e a Jacopo Gasparetti, per la sezione under 30.

A decretare i vincitori la giuria composta da Massimiliano Paolucci, presidente di giuria, Valeria Speroni Cardi, Global Head of Press and Media Relations Menarini Group, e vice presidente di giuria, Luigi Fiorentino, consigliere di Stato, capo dipartimento della Presidenza del Consiglio per l’informazione e l’editoria, Ludovico Fois, responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali Aci, Stefano Porro, direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Mundys s.p.a., Luciano Tancredi, direttore editoriale gruppo Sae, Fernando Vacarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital Pr di Corporate Unipol, Antonio Funiciello, Identity Manager di Eni, Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline, Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità A2a.

La 46° edizione del premio Ischia è patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Siae, con il contributo di Aci – Automobile Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, Mundys spa, da A2A e ICorporate. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.

Il programma della manifestazione

Venerdì 20 giugno

ore 17.00 Podcast

“Comunicare l’emergenza e la ricostruzione: sfide e buone pratiche a confronto – i casi di Ischia, Campi Flegrei, Centro Italia ed Emilia-Romagna”

Partecipano: On. avv. Giovanni Legnini – Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’Isola d’Ischia ing. Fulvio Maria Soccodato – Commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Ing. Gianluca Loffredo, Sub-Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e dalla frana a Ischia Fabio Ciciliano – Capo del dipartimento di protezione civile

In collegamento – Ing. Fabrizio Curcio – commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Sen. Guido Castelli – Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.,

Conclusioni Avv. Fulvio Bonavitacola – Vicepresidente della Regione Campania

Modera : Direttore editoriale gruppo Sae Luciano Tancredi

Sala carte – Hotel della Regina Isabella, Lacco Ameno

Ingresso Libero

Collegamenti in diretta Skytg24

Diretta Fb https://www.facebook.com/premioischia/

Ore 18,30 Podcast

Nuovi scenari geopolitici, il ruolo dell’’Europa e le relazioni transatlantiche.”

Partecipano: Giampiero Massolo, Presidente giuria Premio Ischia, Anton Troianovski, direttore sede di Mosca del The New York Times, vincitore Premio Internazionale, Laura Greenhalgh, Europe’s Managing Editor di Politico.eu, vincitore Premio Ischia Europa.

Sala carte Hotel della Regina Isabella, Lacco Ameno

Ingresso Libero

Collegamenti in diretta Skytg24

Diretta Fb https://www.facebook.com/premioischia/

Ingresso Libero

Sabato 21 giugno 2025

Ore 17,00 Podcast

Quando un gol vale più di tre punti: lo sport che cambia la società

In un’Italia che cresce, lo Sport si conferma una delle leve più potenti per generare coesione, benessere e opportunità, soprattutto nei territori più fragili. Non è solo competizione o agonismo: è integrazione, inclusione, contrasto alla dispersione scolastica, promozione della salute e del senso di comunità.Ma lo sport non si racconta soltanto: si costruisce, si finanzia, si rende possibile nei territori. È qui che entra in gioco l’impegno concreto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., che da anni sostiene progetti ad alto impatto sociale e culturale, accompagnando Enti Territoriali, associazioni, società sportive e imprese che vedono nello Sport una leva di progresso, sviluppo e riscatto.

Simona Rolandi, conduttrice de “La Domenica Sportiva”, Fabio Tamburini, direttore de il Sole 24 ore, Beniamino Quinteri, presidente ICSC

Modera : Gaia Bozza Sky tg24

Sala carte Hotel della Regina Isabella, Lacco Ameno

Collegamenti in diretta Skytg24

Diretta Fb https://www.facebook.com/premioischia/

Ingresso Libero

Ore 18,30 Podcast

Comunicare la geopolitica: l’impatto delle nuove forme di giornalismo

In un’epoca segnata da conflitti, transizioni geopolitiche e trasformazioni sociali, i nuovi media giocano un ruolo cruciale.Il panel esplora come il giornalismo e la comunicazione si stanno evolvendo per interpretare e raccontare in modo accessibile un mondo in rapido mutamento a un pubblico sempre più ampio e interessato

Derrick de Kerckhove, accademico e direttore scientifico di Media Duemila; Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR del Gruppo Unipol, Greta Cristini, vincitrice della IV edizione del premio Unipol New ways of Journalism.

Modera: Vittorio Verdone, Direttore Communication and Media Relations del Gruppo Unipol.

Sala carte Hotel della Regina Isabella, Lacco Ameno

Ingresso Libero

Collegamenti indiretta Skytg24

Diretta Fb https://www.facebook.com/premioischia/

Ore 21:30

Cerimonia di consegna dei vincitori della 46°edizione Premio Ischia Internazionale di Giornalismo

Presenta Alessio Lasta

con la partecipazione musicale di: Raphael Gualazzi

Piazza Santa Restituta, Lacco Ameno