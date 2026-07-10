Premio Ischia, ricerca Ipsos Doxa: un italiano su due fatica a trovare informazione di qualità

Gli italiani continuano a ritenere importante essere informati e il tempo dedicato alla lettura delle notizie e all’aggiornamento sugli avvenimenti nazionali e internazionali non risulta in diminuzione. Ma cresce la difficoltà percepita nell’accesso a un’informazione di qualità, mentre la diffusione della disinformazione rappresenta una delle principali preoccupazioni.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, nonostante una crescente consapevolezza delle opportunità offerte dalla nuova tecnologia, prevale la percezione dei possibili rischi per il giornalismo.

Sono questi alcuni degli elementi emersi dalla ricerca Ipsos Doxa “Le pratiche di fruizione del pubblico, rischi e opportunità nel panorama informativo italiano”, presentata oggi a Lacco Ameno, nell’ambito del Premio Ischia di giornalismo internazionale, giunto alla 47esima edizione.

La ricerca, realizzata nel giugno 2026 su un campione di 1.500 italiani tra i 16 e i 65 anni, analizza il rapporto del pubblico con un ecosistema mediatico in profonda trasformazione.

Cambia il modo di ricevere le notizie

L’informazione giornalistica resta centrale, ma viene distribuita in modo sempre meno diretto. A mediare il rapporto tra notizie e cittadini intervengono piattaforme e nuovi “gatekeeper”: testate tradizionali, istituzioni, influencer, opinionisti e utenti comuni contribuiscono a definire il modo in cui il pubblico incontra e interpreta le informazioni.

Nonostante la progressiva perdita di contatto tra i media tradizionali – televisione, stampa e radio – e soprattutto il pubblico under 35, il bisogno di informarsi rimane forte.

Il 49% degli italiani considera “molto importante” essere informato, una quota che raggiunge il 93% includendo chi lo ritiene “abbastanza importante”. Tra gli under 35 la percentuale scende al 39%, ma arriva comunque al 91% sommando entrambe le risposte.

Anche il tempo dedicato all’informazione non viene percepito come in calo: il 75% della popolazione e il 69% degli under 35 ritengono di dedicarvi il giusto spazio.

Metà degli italiani teme la difficoltà di trovare informazioni di qualità

Il 51% degli intervistati considera oggi difficile accedere a un’informazione di qualità in Italia. Le piattaforme che stanno progressivamente sostituendo i media tradizionali non raggiungono gli stessi livelli di fiducia, mentre anche la percezione della professione giornalistica appare indebolita.

La disinformazione è una preoccupazione diffusa: il 48% degli italiani dichiara di essere stato vittima di fake news almeno una volta.

Tra i più giovani emerge inoltre un nuovo comportamento: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa come strumento per verificare le informazioni.

Intelligenza artificiale, tra opportunità e timori

La ricerca evidenzia una conoscenza crescente dei possibili vantaggi dell’intelligenza artificiale, ma resta maggioritaria la quota di cittadini che ne percepisce i rischi per il mondo dell’informazione.

Un terzo della popolazione teme soprattutto che l’AI possa essere utilizzata per produrre notizie false o manipolate, difficili da riconoscere per il lettore.

Telegiornali, siti di news e chatbot AI: come cambierà l’informazione

Guardando ai prossimi anni, il futuro dell’informazione sembra legato sia ai pubblici ancora vicini ai media tradizionali sia a quelli più disponibili a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale.

Telegiornali (36%) e siti o app di news (33%) restano i canali considerati più importanti per i prossimi 4-5 anni. Al terzo posto arrivano i chatbot basati sull’AI, indicati dal 23% degli italiani, con una quota che sale al 29% tra gli under 35.

Restano scoperti alcuni bisogni informativi

La ricerca Ipsos Doxa evidenzia infine alcuni squilibri tra gli interessi del pubblico e la quantità di informazioni disponibili su determinati temi.

Tra gli ambiti in cui emerge una maggiore richiesta di approfondimento figurano ambiente, sostenibilità e cambiamento climatico; innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale; lifestyle, salute e salute mentale.