Premio “La Campania si racconta”, aperte le candidature per giornalisti e operatori dell’informazione

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, insieme con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, presieduto da Ottavio Lucarelli, ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, presieduto da Carola Barbato, annunciano l’apertura delle candidature per la prima edizione de “La Campania si racconta”, il Premio teso a valorizzare il lavoro di “giornalisti e operatori del settore che si sono particolarmente distinti per professionalità, impegno civile, coraggio e determinazione nell’affrontare disagi e difficoltà di contesto nell’esercizio delle rispettive attività e che, con passione e dedizione, contribuiscono a raccontare la realtà della nostra regione, stimolando un dibattito costruttivo sulla società e le problematiche locali. Le candidature sono aperte a tutti i professionisti del settore, che hanno avuto un impatto positivo e significativo nell’ambito del giornalismo, della comunicazione e della diffusione dell’informazione in Campania. L’obiettivo del Premio è quello di mettere in luce storie di eccellenza, coraggio e innovazione che emergono in un panorama talvolta difficile, ma sempre ricco di spunti e opportunità”. Queste, si legge in una nota, le modalità di partecipazione: gli operatori interessati a proporre la propria candidatura dovranno inviare una e-mail all’indirizzo campaniasiracconta@gmail.com entro e non oltre il 24 febbraio 2025, allegando i seguenti dati: Nome e Cognome; Numero di tessera di iscrizione all’albo o eventuali documenti che attestano l’esercizio della professione; Servizio giornalistico con il quale si presenta la propria candidatura e annesse motivazioni;