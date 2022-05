Premio Lia Giglio, riconoscimenti alle giovani promesse della moda: cerimonia conclusiva lunedì 6 giugno

Lunedì 6 giugno alle 17,30 al Pan, nella sala Di Stefano, si terrà la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio “Lia Giglio” organizzato dalla Fondazione “Enzo e Lia Giglio”. Saranno attribuiti riconoscimenti a giovani che si sono distinti nel campo della moda realizzando bozzetti e modelli di abiti e accessori nel segno di una nuova visione del Fashion. Un impegno, quello Fondazione Giglio, rivolto agli under 25 per sostenerli in una crescita professionale, economica e personale. Il premio sarà attribuito da una giuria composta da esperti di moda e giornalisti – Barbara Cimmino, Maurizio Marinella, Daniela Carano, Alessio Visone, Anna Paola Merone – e saranno consegnati dal presidente della Fondazione, Gabriella Giglio Manieri.

“La moda nelle sue molteplici manifestazioni” i giovani nelle arti, mestieri e professioni il titolo del bando di concorso. Al vincitore verrà attribuito un premio di duemila euro.