Premio Luciano Vivolo 2025: un napoletano tra i giovani talenti del fashion design

Assegnati, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, i riconoscimenti della terza edizione nazionale del Premio Luciano Vivolo 2025, che ha visto protagonisti giovani talenti del fashion design provenienti da tutta Italia. La giuria ha decretato tre vincitori: Gennaro Esposito, Accademia di Belle Arti di Napoli; Madalina Albu, Accademia di Belle Arti di Bologna e Yafei Lin, Accademia di Belle Arti di Bologna. Il Premio, promosso dall’azienda Vivolo, nasce per valorizzare la creatività emergente e il dialogo tra progettazione, innovazione e sostenibilità, principi che affondano le radici nella storia stessa dell’impresa. Quasi cinquant’anni fa, infatti, Luciano Vivolo ebbe un’intuizione pioneristica e zero waste: trasformare gli scarti di pelle in patch decorative. Da quella visione è nata un’eccellenza del territorio, oggi realtà internazionale guidata dalla prima e seconda generazione, con una sede dall’architettura sostenibile e una produzione Made in Italy orientata alla qualità, alla ricerca e all’innovazione green. Anche per questa terza edizione, Vivolo ha scelto l’Accademia di Belle Arti di Bologna come partner ideale, individuando nella docente Rossella Piergallini la referente del concorso di idee, sviluppato sul concept del charm. Il bando era rivolto alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno dei corsi triennali e biennali di Fashion Design delle Accademie di Belle Arti italiane. Oltre all’Accademia di Bologna, hanno partecipato le Accademie di Bari, Catanzaro, Macerata, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, per un totale di trentotto partecipanti, che hanno presentato proposte originali e di alto livello progettuale