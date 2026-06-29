Premio Marisa Bellisario, la biologa Marialuisa Conza porta Antur tra le eccellenze femminili dell’impresa sostenibile

La biologa Marialuisa Conza, alla guida di Antur, è tra i volti dell’impresa sostenibile premiati nell’ambito della 38ª edizione del Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza”, svoltasi il 27 giugno 2026 nella cornice del Parco Archeologico del Colosseo, a Roma. Il riconoscimento attribuito ad Antur con il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo valorizza una storia imprenditoriale costruita sull’incontro tra competenza scientifica, sostenibilità ambientale, ricerca applicata e innovazione Esg.

Non è soltanto un premio aziendale, ma il riconoscimento di un metodo. Con Marialuisa Conza, Antur ha sviluppato un percorso che mette al centro la responsabilità dell’impresa verso l’ambiente, le comunità e i territori. La sua formazione di biologa diventa parte essenziale di una visione che legge la sostenibilità come scienza, conoscenza, misurazione e capacità di trasformare i principi Esg in azioni concrete. In questo senso, la presenza di Antur tra le Pmi virtuose premiate dal Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo racconta una leadership femminile capace di produrre valore senza separare innovazione e impatto sociale.

Il premio, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, ha celebrato anche quest’anno il talento e il contributo delle donne nei mondi dell’impresa, delle istituzioni, della scienza, dell’informazione, della cultura e del sociale. Nella narrazione delle “donne che fanno la differenza”, il percorso di Marialuisa Conza assume un rilievo particolare perché unisce il sapere scientifico alla responsabilità imprenditoriale. Antur, società benefit impegnata nei settori della sostenibilità ambientale, della ricerca scientifica e dell’innovazione Esg, rappresenta infatti un modello di impresa che non considera la crescita economica come un obiettivo isolato, ma come parte di un equilibrio più ampio tra sviluppo, ambiente e qualità della vita.

Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, giunto alla decima edizione e dedicato alle Pmi virtuose, è stato assegnato ad Antur e a 3TI Progetti, realtà italiana di ingegneria integrata attiva a livello internazionale. Per l’azienda guidata da Marialuisa Conza, il riconoscimento ha significato l’ingresso in una platea nazionale di esperienze imprenditoriali distintesi per capacità innovativa, attenzione all’inclusione, valorizzazione del talento e responsabilità sociale. È un risultato che rafforza il ruolo delle società benefit nel cambiamento del tessuto produttivo italiano e conferma come la sostenibilità sia ormai una leva strategica per costruire competitività duratura.

La cornice del Premio Marisa Bellisario ha dato ulteriore valore al riconoscimento. La 38ª edizione si è svolta in un momento simbolico per il Paese, nell’anniversario degli 80 anni della Repubblica, e ha ribadito la necessità di promuovere una democrazia realmente paritaria, capace di riconoscere il contributo femminile nei luoghi in cui si decide, si innova, si produce e si costruisce futuro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale le vincitrici della 38ª edizione, accompagnate dalla presidente della Fondazione, Lella Golfo, confermando il profilo istituzionale di un premio che da quasi quarant’anni porta alla luce storie di competenza, coraggio e responsabilità.

“In un tempo attraversato da profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali”, ha dichiarato Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, “valorizzare e riconoscere il talento femminile è una scelta di campo per il futuro. Noi lo facciamo da quasi 40 anni, raccontando storie di donne che hanno saputo rompere schemi, conquistare spazi e generare cambiamento nei luoghi della politica, dell’impresa, della scienza, delle istituzioni e della cultura. E nell’anniversario degli 80 anni della nostra Repubblica, le nostre premiate diventano il simbolo della strada compiuta ma anche della ferma determinazione a procedere verso una democrazia paritaria”.

Le parole di Lella Golfo trovano una corrispondenza diretta nella storia di Marialuisa Conza e di Antur. In un’epoca in cui la sostenibilità rischia spesso di essere ridotta a formula comunicativa, il profilo scientifico di una biologa alla guida di una società benefit restituisce concretezza al tema. La sostenibilità, per Antur, non è un’etichetta, ma un campo di lavoro che richiede competenze, ricerca, metodo e capacità di leggere i bisogni del presente con lo sguardo rivolto al futuro.

Anche Gianni Letta, presidente della Commissione esaminatrice del premio, ha sottolineato il valore delle protagoniste di questa edizione. “Sono orgoglioso di presiedere la Commissione del Premio Marisa Bellisario”, ha affermato, “e ringrazio tutti i membri che condividono l’annoso compito di selezionare le ‘migliori’ in un novero di eccellenze femminili sempre più nutrito. Anche quest’anno, le Mele d’Oro sono fulgidi esempi di moderna operosità e coraggiosa solidarietà, ambasciatrici di un Paese dove il contributo e il talento femminili non sono semplice orpello ma energia vitale irrinunciabile per il progresso materiale e morale”.

La 38ª edizione del Premio Marisa Bellisario ha riunito personalità di primo piano. Per la categoria Informazione, la Mela d’Oro è andata ad Alessandra Galloni, direttrice di Reuters e prima donna in 170 anni a guidare la storica agenzia di stampa internazionale. Il Premio Internazionale è stato assegnato a Reem Al Hashimy, ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, mentre il Premio per la Pace è andato a Suor Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi e prima donna ad avere diritto di voto nell’assemblea che riunisce tutti i vescovi. Per le Istituzioni è stata premiata Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl; per l’Imprenditoria, la Mela d’Oro è andata a Valentina Pellegrini, presidente e amministratore delegato del Gruppo Pellegrini; per il Management è stata premiata Elisabetta Colacchia, Head of People & Organization Enel. Premi speciali sono stati assegnati a Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione Ant, e a Francesca Sofia, direttore generale di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, mentre la Mela d’Oro per lo Sport è stata attribuita ad Arianna Fontana, la più medagliata atleta italiana nella storia dei Giochi Olimpici Invernali.

Dentro questo quadro di eccellenze, il riconoscimento ad Antur assume il valore di una testimonianza precisa: anche le Pmi possono diventare luoghi avanzati di innovazione, sostenibilità e leadership femminile. La biologa Marialuisa Conza porta in questa storia una competenza che nasce dalla scienza e si traduce in impresa, dimostrando che il futuro produttivo del Paese passa anche dalla capacità di intrecciare conoscenza, responsabilità e visione. Il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo consegnato ad Antur conferma così il ruolo di un’impresa che ha scelto di crescere generando valore ambientale, sociale e culturale, oltre che economico.