Premio Massimo Milone, stasera la cerimonia all’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli

Si svolge stasera, a partire dalle 17,30, presso l’Auditorium “Domenico Scarlatti” della sede Rai di Napoli, in via Guglielmo Marconi 5, la prima edizione del Premio “Massimo Milone”, alla memoria del giornalista napoletano che è stato presidente nazionale dell’Ucsi, capo redattore centrale della Tgr della Campania, direttore di Rai Vaticano, e socio dell’Ucsi Campania. Il Premio, si legge in una nota di Andrea e Alessandro Milone, “vuole celebrare le eccellenze del nostro Paese che si sono contraddistinte non solo nel campo del giornalismo ma anche, più in generale, nella comunicazione istituzionale, sociale, religiosa, imprenditoriale, politica, sportiva, culturale, scientifica ed accademica, al fine di trasmettere anche ai giovani giornalisti i valori che nostro padre ha portato avanti in tutta la sua carriera”.

Il Premio è suddiviso in due macroaree dedicate rispettivamente al giornalismo e alla comunicazione, ciascuna con cinque micro-sezioni. I premiati della prima edizione per la sezione giornalismo sono: (TV) Enrico Mentana, direttore TG La7; (Carta stampata) Roberto Napoletano, direttore de “Il Mattino”; (Approfondimento) Paolo Messa, fondatore della rivista “Formiche”; (Relazioni esterne) Rosa Maria Serrao, giornalista e manager; (Giornalisti emergenti) Ludovica Siani, vicepresidente Fondazione Giancarlo Siani.

Per la sezione comunicazione i cinque premiati sono: (Istituzioni) Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente ANCI; (Religione) Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita; (Impresa) Guido Grimaldi, presidente di ALIS; (Cultura) Antonio Mattone, scrittore e portavoce della Comunità di Sant’Egidio Napoli; (Sociale) Carmela Manco, fondatrice di Figli in Famiglia Onlus.

L’evento che sarà condotto da Incoronata Boccia, vicedirettore del TG1, avrà anche un intermezzo musicale del violinista di fama internazionale Fabrizio Von Arx, direttore artistico di Fondazione Casa Stradivari, un reading di Marco Mario de Notaris, attore e regista napoletano, e una testimonianza del Cardinale Crescenzio Sepe. Le sculture del Premio sono dell’artista Lello Esposito.

Organizzato con la Media partnership di Rai Vaticano, il Premio ha ricevuto il patrocinio di Rai Campania, Ordine dei Giornalisti della Campania, Unione Cattolica della Stampa Italiana, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Napoli Parthenope, IPE – Istituto per ricerche ed attività educative, Corpo Diplomatico Consolare di Napoli, Istituto di Cultura Meridionale, Automobil Club Napoli, Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini, Associazione Notai Cattolici, Movimento Cristiano Lavoratori, Compagnia dei Figliuoli, Il Sabato delle Idee, Dabliu.

Di grande prestigio il comitato promotore costituito da Gianni Ambrosino, Annalisa Angelone, Gerardo Ausiello, Maria Teresa Buccico, Aldo Carlotto, Luca Caruso, Maria Grazia Ciotola, Angelo Cirasa, Roberto Conte, Roberto Dante Cogliandro, Gianfranco Coppola, Marco Demarco, Maria Esposito, Vanni Fondi, Oreste Lo Pomo, Ottavio Lucarelli, Andrea Milone, Alessandro Milone, Procolo Mirabella, Daniela Molinaro, Barbara Nicolaus, Antonio Parlati, Armida Parisi, Antonello Perillo, Massimiliano Mizzau Perczel, Andrea Petrella, Annamaria Piccone, Enzo Piscopo, Guido Pocobelli Ragosta, Alfonso Ruffo, Antonio Sasso, Angelo Scelzo, Paolo Trapanese, Benedetto Valentino, Vincenzo Varagona, Carlo Verna, Nicola Vicenti, Stefano Ziantoni.