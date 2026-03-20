Premio Mics Futuro Made in Italy: presentati a Napoli i progetti finalisti

Si è svolto ieri a Napoli il Demo Day del Premio “MICS Futuro Made in Italy – Call 4 Circular Startup”, iniziativa nata per ridisegnare il Made in Italy in ottica circolare. L’evento ha visto la partecipazione di startup, spinoff universitari e micro e piccole imprese innovative da tutta Italia, con l’obiettivo di premiare progetti capaci di combinare innovazione tecnologica e sostenibilità.

La prima edizione del premio ha raccolto 264 candidature, selezionando 10 progetti vincitori, ognuno dei quali riceverà fino a 70.000 euro e l’accesso a un programma di bootcamp avanzato e percorsi di co-innovazione con il sistema industriale MICS. La dotazione complessiva del premio è di 1 milione di euro.

Le realtà innovative selezionate

Tra i progetti premiati:

Agreenet , con PiFresc® , sacchetto naturale che riduce lo spreco di frutta fresca lungo la filiera del 40% e prolunga la shelf life fino a 25 giorni

AraBat , tecnologie idrometallurgiche “green” per il riciclo delle batterie agli ioni di litio

Billd , piattaforma SaaS per sostituire gli scontrini cartacei con ricevute digitali integrate nei sistemi POS

BrainTex , sistema basato su computer vision e intelligenza artificiale per il controllo qualità dei tessuti in tempo reale

Cloov , piattaforma digitale che accelera la circolarità nel settore moda tramite servizi di rivendita e second-hand

Cognivix , piattaforma AI per semplificare la programmazione dei robot industriali

J4Energy , software per ridurre emissioni e costi energetici aziendali tramite digital twin e modelli AI

Orbita Technologies , microfactory modulare per il recupero di componenti elettronici ad alto valore dai rifiuti RAEE

Rarearth , tecnologia “magnet-to-magnet” per il riciclo diretto di magneti da dispositivi a fine vita

Re-Sport , processo brevettato per il riciclo dei tessuti contenenti elastane

Servati, sneaker modulare e disassemblabile progettata secondo i principi dell’economia circolare

Uno sguardo sull’ecosistema italiano dell’innovazione circolare

La Call, aperta dal 19 gennaio al 13 febbraio 2026, ha raccolto candidature distribuite tra quattro aree strategiche: circolarità industriale, bioeconomia e waste-to-value (26%); materiali avanzati e design circolare (23%); manifattura intelligente, automazione e robotica (22%); digitale, filiera e tracciabilità sostenibile (20%).

Dal punto di vista tecnologico, il 35% dei progetti era in fase prototipale (TRL 5/6), il 27% già operativo sul mercato (TRL 9), con una fascia intermedia di TRL 7 e 8. Geograficamente, il 32% delle candidature proveniva dal Sud e dalle Isole, il 68% dal Centro-Nord.

Un premio per la transizione circolare del Made in Italy

Con il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca e dei fondi PNRR, il premio MICS mira a rendere le filiere italiane – moda, arredo e automazione – più circolari, resilienti e tecnologicamente avanzate. I vincitori potranno accedere a percorsi di co-innovazione con aziende del settore, consolidando il vantaggio competitivo delle proprie soluzioni.

«Con il Premio MICS Futuro Made in Italy la Fondazione MICS conferma il proprio impegno nel promuovere innovazione, sostenibilità e collaborazione nelle filiere chiave dell’industria italiana. Le oltre 260 candidature ricevute dimostrano quanto il panorama nazionale dell’innovazione sia vario e dinamico», dichiara Roberto Merlo, direttore generale della Fondazione MICS.

«Iniziative come il Premio MICS dimostrano quanto sia strategico fare sistema tra istituzioni, ricerca e imprese. L’Italia che investe intelligenza e impegno nella costruzione del futuro tecnologico esiste, e MICS è qui per supportarla», conclude Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti e consigliere di amministrazione MICS.