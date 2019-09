Premio Mosca, bando per giovani curatori italiani: borse di studio in palio

Mosca apre le porte, per il secondo anno di fila, ai giovani curatori italiani che vogliano farsi le ossa in una piazza importante come quella della capitale russa. E’ infatti disponibile – con scadenza 21 ottobre – il bando del Premio Mosca, programma di residenza patrocinato dal ministero per i Beni e le Attivita’ culturali e dal ministero degli Affari Esteri. Ai vincitori verra’ offerta la possibilita’ di trascorrere un periodo di sei mesi a Mosca (da gennaio 2020 a luglio 2020) al fine di approfondire le proprie capacita’ curatoriali a contatto con l’ambiente culturale e artistico della citta’. I curatori vincitori, affiancando lo staff dell’istituzione, avranno l’opportunita’ di collaborare all’organizzazione delle attivita’ culturali in programmazione alla Fondazione V-A-C. Al termine della residenza sara’ richiesta una relazione sull’attivita’ svolta. Due le borse di studio in palio (preferibilmente una di architettura e una di arti visive): un assegno mensile pari a 1.800 euro per il vitto e a rimborso spese delle attivita’ da svolgere presso la Fondazione, la disponibilita’ di un alloggio, un biglietto aereo A/R per Mosca dall’Italia, la copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, incidenti. Gli aspiranti dovranno essere cittadini italiani, nati dopo il 31 dicembre 1984, laureati in architettura, storia dell’arte, filosofia, sociologia, conservazione dei beni culturali o materie affini, dimostrare tramite curriculum di aver svolto un’attivita’ curatoriale da almeno tre anni, avere una buona conoscenza della lingua inglese (la conoscenza del russo costituira’ titolo preferenziale). Il bando integrale puo’ essere consultato al seguente link: www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/premi-di-residenza-artistica.html.