Premio Napoli: festa al Teatro Mercadante per i 70 anni del riconoscimento

Serata di festa questa sera, a partire dalle 19, al Teatro Mercadante di Napoli per i 70 anni del premio letterario più antico d’Italia: il “Premio Napoli”. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Fondazione Premio Napoli, presieduta dallo scrittore Maurizio de Giovanni. Presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui i direttori dei principali enti culturali cittadini e regionali. Introdotti dal padrone di casa de Giovanni, interverranno l’attrice Teresa Saponangelo, Gennaro Carillo, docente universitario e componente del consiglio di amministrazione della fondazione, il pianista Lorenzo Hengeller e il critico musicale Stefano Valanzuolo, uno dei giurati del premio. “Il nostro premio nasce a Napoli ed è orgoglioso di questa origine” dice de Giovanni. “Ma Napoli è una città mondo, per cui raccontando lo sviluppo del riconoscimento non si può restare chiusi tra le mura cittadine. L’analisi e la promozione delle opere, nei decenni, ha illuminato la scena italiana, europea e mondiale, dato che la manifestazione da sempre accoglie volumi di ogni parte del mondo”. “Così – conclude lo scrittore – continuiamo a fare, avendo scelto di fare un focus sul Mediterraneo, e tenendo a cuore il primo scopo per cui è nata: valorizzare il libro come strumento di formazione civile e creativa dell’essere umano”.