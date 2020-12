Premio nazionale per l’Innovazione: evento online con Mattarella, Nicolais e le ministre Dadone e Pisano

Si svolgerà online (venerdì 11 dicembre alle ore 11) la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l’Innovazione, il cosiddetto “Premio dei Premi”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e conferito annualmente dal presidente della Repubblica a imprese, banche, pubbliche amministrazioni, studi di design e start up accademiche che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo. “L’ambito riconoscimento – si legge nella nota diffusa dalla segreteria del Premio – sarà consegnato ai vincitori, nel corso di una cerimonia a distanza, dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla presenza della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais”.

“Promosso da Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PniCube con il coordinamento della Fondazione Cotec e la partecipazione del Dipartimento della Funzione pubblica – prosegue il comuncato -, il Premio dei Premi è attribuito nella Giornata nazionale dell’Innovazione allo scopo di sottolineare l’importanza della ricerca e dell’innovazione e della loro applicazione in ogni forma e intensità. Obiettivo della Presidenza della Repubblica, del Consiglio dei ministri e degli enti organizzatori è diffondere attraverso iniziative destinate a durare nel tempo la cultura dell’impegno creativo, dell’innovazione e del miglioramento continuo, come pratica allargata e fattore di successo in tutti i possibili campi di attività pubblici e privati, anche per questo più attrattivi in particolare rispetto ai giovani”.