Premio Nazionale per l’Innovazione, i vincitori dell’edizione 2024

Dopo due intense giornate di pitch e presentazioni, si è conclusa la XXII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande competizione italiana di business plan. Promosso da PNICube (Rete italiana di Università, Incubatori accademici e Start Cup regionali), l’evento è stato organizzato quest’anno con l’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito del progetto Rome Technopole, con il supporto di sponsor come Gruppo Iren, Gilead Sciences, Prysmian Group, e partner come Almaviva.

I vincitori rappresentano l’eccellenza tra le 77 startup finaliste selezionate dalle 17 Start Cup regionali, coinvolgendo 56 università ed enti di ricerca in 18 regioni italiane. La giuria ha valutato i progetti sulla base di criteri come contenuto tecnologico, fattibilità, potenziale di sviluppo e attrattività per il mercato.

Commenti istituzionali

La Presidente di PNICube, Paola M.A. Paniccia, ha sottolineato come il PNI sia “un momento di confronto e crescita per tutto l’ecosistema dell’innovazione italiana,” evidenziando il ruolo di talento, ricerca e imprenditorialità nel rispondere alle sfide globali. La Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, ha ribadito l’importanza del premio nel favorire la transizione energetica, digitale e biofarmaceutica. Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive di Roma Capitale, ha enfatizzato il valore della cooperazione tra pubblico e privato per un’innovazione inclusiva e sostenibile.

Vincitori dei Premi Settoriali

Premio LIFE SCIENCES-MEDTech e Vincitore Assoluto :

INFLANT (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta)

Terapia innovativa per Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IBD) basata su una molecola in grado di inibire l’infiammazione selettivamente nell’intestino, con minori effetti collaterali.

e : (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) Terapia innovativa per Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IBD) basata su una molecola in grado di inibire l’infiammazione selettivamente nell’intestino, con minori effetti collaterali. Premio ICT (tecnologie dell’informazione e nuovi media) :

EFESO (Start Cup Lombardia)

Sviluppo di dispositivi elettronici ultra-efficienti che riducono il consumo energetico, affrontando il crescente fabbisogno tecnologico senza alterare le linee produttive attuali.

: (Start Cup Lombardia) Sviluppo di dispositivi elettronici ultra-efficienti che riducono il consumo energetico, affrontando il crescente fabbisogno tecnologico senza alterare le linee produttive attuali. Premio INDUSTRIAL (produzione innovativa) :

DEPLOTIC (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta)

Braccio robotico gonfiabile per la manutenzione autonoma dei satelliti in orbita, riducendo costi e impatto ambientale delle missioni spaziali.

: (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) Braccio robotico gonfiabile per la manutenzione autonoma dei satelliti in orbita, riducendo costi e impatto ambientale delle missioni spaziali. Premio CLEANTECH & ENERGY (sostenibilità ambientale):

B-ME (Start Cup Puglia)

Elettrodi bio-derivati per batterie e supercondensatori, che riducono le emissioni di CO₂ fino al 90% rispetto ai metodi tradizionali.

Premi e Menzioni Speciali

Premio Imprenditoria Femminile :

Assegnato a U-Climat , Food Life Next e Glutensense per promuovere l’innovazione al femminile.

: Assegnato a , e per promuovere l’innovazione al femminile. Premio Venture CDP :

Supporto per 16 startup finaliste nell’accesso al mercato dei capitali.

: Supporto per 16 startup finaliste nell’accesso al mercato dei capitali. Rome Technopole Premio Speciale :

Vinto da FERT , Z-UP e SAVIMO , per progetti innovativi con impatto regionale.

: Vinto da , e , per progetti innovativi con impatto regionale. Menzione Green & Blue Climate Change :

A GrapheneBreathe per soluzioni innovative contro il cambiamento climatico.

: A per soluzioni innovative contro il cambiamento climatico. Premio Speciale EIT Health :

Concessione di mentoring a Lemovie per il settore MedTech.

: Concessione di mentoring a per il settore MedTech. Premio UniCredit Start Lab:

Accesso a servizi esclusivi per Smush Materials.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione 2024 ha dimostrato ancora una volta la forza del connubio tra ricerca e imprenditorialità, ponendo solide basi per il futuro dell’ecosistema innovativo italiano.