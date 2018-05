Premio Nettuno 2018, tanti ospiti nella serata di gala per la presentazione dell’evento

di Maridì Vicedomini

Al via il “Premio Nettuno 2018” che annovera tra i main sponsor il noto Pastificio Marulo di Torre Annunziata. L’ambito riconoscimento mira a premiare ed a valorizzare le eccellenze della Campania che danno lustro alla regione andando a mietere successi sul territorio nazionale ed anche internazionale. I contenuti e gli ospiti di questa stagione del “Premio Nettuno” che vuol essere un percorso brillante tra arte moda, spettacolo, cultura, gastronomia, sono stati illustrati al pubblico ed alla stampa in occasione di una serata di Gala svoltasi lunedì 21 maggio nella ridente cornice del “Nettuno Lounge Beach” sul litorale della Costa del Vesuvio.

La serata condotta dalla giornalista Titta Masi, ha vantato tanti ospiti, esponenti del mondo dell’impresa e del professionismo campano. Presente anche lo stilista Haute Couture Bruno Caruso, reduce dal grande successo conquistato alla Fashion Week di Montecarlo appena conclusa. Inseguendo la filosofia del Premio Nettuno che intende porgere l’attenzione a vari comparti professionali, in primis il fascinoso mondo degli chef, nella mattinata del 21 maggio, hanno gareggiato alcuni provetti allievi, aspiranti chef, delle scuole alberghiere della zona confezionando a suon di tritoni oplontini deliziose pietanze, utilizzando l’eccellente materia prima offerta del Pastificio Marulo.

Ad accogliere i 120 selezionatissimi invitati, i vertici del Gruppo Marulo, Lorenzo Falcolini, il giornalista Lorenzo Crea, rispettivamente direttore marketing e responsabile della comunicazione dell’azienda. Il dinner place servito in un’atmosfera molto elegante ha vantato come chef fuori classe Andrea Raiola che ha deliziato i palati anche più esigenti proponendo un festival di piatti tipici della tradizione culinaria campana appena rivisitati da un tocco di nouvelle cousine.

Nel corso dell’evento, rallegrato dalle coinvolgenti note musicali del live di Marco Fasano i responsabili del Premio Nettuno, il presidente Francesco Paolo Sequino, il direttore artistico Onofrio Brancaccio e l’ufficio stampa Lorenzo Crea hanno illustrato le prossime tappe della manifestazione che culminerà il prossimo 25 luglio con un party esclusivo condotto da Gigi e Ross accanto a Titta Masi dove verranno insigniti noti personaggi del mondo dello spettacolo.