Premio Non sprecare 2025, alla Luiss focus sugli oceani

Riconoscimenti a progetti e buone pratiche, “Cambiare è possibile”

Roma, 27 nov. (askanews) – Si è svolta a Roma, presso il Campus dell’Università Luiss Guido Carli, la cerimonia di consegna del Premio Non Sprecare 2025, giunto alla sua sedicesima edizione e promosso dal sito nonsprecare.it, fondato e diretto da Antonio Galdo. L’iniziativa celebra ogni anno esperienze, progetti e iniziative che trasformano problemi o scarti in risorse e opportunità concrete per la società, l’ambiente e l’economia sostenibile. L’edizione 2025 è stata dedicata agli oceani, veri pilastri della vita sul Pianeta, la cui salute però è minacciata dalla plastica, dai rifiuti e dalla crisi climatica. Secondo uno studio della Fondazione Ellen MacArthur, entro il 2050 nei nostri mari potrebbe esserci più plastica di quanti saranno i pesci.”Luiss, come istituzione universitaria – ha detto ad askanews Emiliana De Blasio, Advisor per la Diversità, l’Inclusione e la Sostenibilità della Luiss – si propone l’obiettivo ambizioso di reimmaginare la sostenibilità. Luiss è un living lab che attraverso esperienze concrete, non solo politiche, promuove la sostenibilità sull’ambiente, la sostenibilità sociale e soprattutto attraverso la propria governance dimostra che un mondo diverso è possibile”.Tra i progetti premiati anche quello promosso dal CNR sull’energia rinnovabile prodotta sott’acqua. “Il mio progetto – ha spiegato Jessica Barichello, ricercatrice CNR-ISM – riguarda l’applicazione di materiale fotovoltaico di terza generazione, in particolare ho trattato il materiale perovskite in ambiente subacqueo per andare a sfruttare un’energia residua che viene sprecata”.Un altro riconoscimento è stato assegnato all’associazione L’oro di Capri, che valorizza gli oliveti dell’isola. “Le pratiche antispreco – ha detto Carlo Alessandro Lelj Garolla, coordinatore dell’associazione – le seguiamo, perché nella nostra associazione provvediamo al recupero delle acque piovane, al recupero di tutti i residui di potatura e quindi ricicliamo tutto in modo che nulla vada perso, evitiamo appunto di bruciare, che è una cosa che prima era molto consueta nell’agricoltura dell’isola di Capri”.Altro progetti che hanno avuto il riconoscimento del Premio Non Sprecare 2025 hanno riguardato il riuso delle ceneri dell’Etna, il recupero delle plastiche negli oceani e una cannuccia biologica realizzata con farina di mais. Premiata anche Emma Mazzenga, classe 1933, la donna più veloce del mondo nelle categorie Master, simbolo di longevità attiva.