Premio Olio delle Sirene 2026 a Sorrento: al via gli assaggi di 245 etichette internazionali

Entra nel vivo il Premio Olio delle Sirene Sorrento 2026 con l’assaggio del prezioso prodotto. Dopo la fase di iscrizione e anonimizzazione cominciano gli assaggi degli oli che concorreranno per numerosi riconoscimenti. Una prima fase si è già svolta in Croazia, una sorta di anteprima del Premio con la nazione balcanica grande ospite con ben 93 oli prescelti.

A Sorrento da oggi invece il panel dei giudici comincia gli assaggi dei 169 oli iscritti che partecipano all’evento che già lo scorso anno ha avuto un grande successo di pubblico e critica con un importante valore di stimolo di uno dei grandi settori di eccellenza del nostro patrimonio agricolo.

Le etichette partecipano al premio dedicato a Gaetano Avallone riservato appunto all’olio con il punteggio più alto; ci sono poi il premio categoria Dop e IGP, premio categoria biologici, premio categoria monovarietali, premio Osvaldo Galano riservato agli oli della Penisola Sorrentina; e ancora sono previsti il Premio Croazia, Premio Slovenia, Premio Grecia. In totale dunque gli iscritti al premio sono 245 oli tra italiani, croati, sloveni, greci e turchi.

Il Panel di assaggio è composto da 16 assaggiatori oltre il capopanel Vittorio De Rosa. (Ecco la squadra di assaggiatori al completo: 1 Nerio Baratta 2 Francesco Marruso 3 Anna di Vernieri 4 Michele Siniscalchi Montereale 5 Germano Monzo 6 Elvan Ujsal 7 Piera Becciu 8 Rita Ferrara 9 Mirella Žanetić 10 Barbara Bartolacci 11 Na Xie 12 Sergio Demonti 13 Nicola Simone 14 Barone Maria Grazia 15 Donato Palancia 16 Baccarelli Claudio).

Gli oli vincitori saranno proclamati in marzo nel corso della conferenza stampa che si svolgerà a marzo presso la Camera dei Deputati a Roma.

Il 10 e 11 aprile il culmine del Premio con convegni scientifici e manifestazioni che coinvolgeranno i massimi esperti del settore.

“Il percorso di promozione e valorizzazione delle tante eccellenze del Mezzogiorno prosegue dunque con le attività di European Workshop Sorrento che punta sui temi dell’olivocultura” ha dichiarato Roberto Dante Cogliandro, presidente di EWS e del Premio, mentre il segretario Nino Apreda sottolinea che “Il Premio non rappresenta soltanto una competizione tra eccellenze olearie, ma un vero e proprio progetto culturale e scientifico che mira alla tutela, valorizzazione e promozione dell’olio extravergine di oliva come alimento fondamentale della dieta mediterranea, riconosciuto non più soltanto come condimento, ma come nutrimento essenziale per la salute”.

La cerimonia ufficiale di premiazione a Sorrento si svolgerà a Villa Fiorentino l’11 aprile grazie alla collaborazione e al contributo fondamentale oltre di EWS, di Valentina Stinga, Presidente Coldiretti Napoli, Giuseppe Cuomo, Consigliere EWS, Tullio Esposito, Presidente Comitato Scientifico Premio Olio delle Sirene, Nicolangelo Marsicani, delegato Oleum e della Fondazione Sorrento.