Premio Olio delle Sirene Sorrento 2026, alla Camera l’annuncio dei vincitori

Sono circa 400 gli oli in gara per il premio “Olio delle Sirene Sorrento 2026”, provenienti da Italia, Croazia, Slovenia, Grecia e Turchia. A valutarli un panel di 16 assaggiatori che, come ha sottolineato Tullio Esposito, presidente del Comitato scientifico, hanno riscontrato “l’elevata qualità di tutti gli oli, alcuni tra i quali con il punteggio massimo di 100 equivalente della perfezione”.

I vincitori sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa ospitata alla Camera dei Deputati, alla presenza di istituzioni, operatori del settore e rappresentanti del mondo agricolo.

I vincitori del premio

Per la categoria DOP/IGP si aggiudica il primo posto Romano Vincenzo Monte Etna DOP. Nel biologico vince Bio Intini, mentre tra i monovarietali si distingue Frantoio Franci Bella.

Diversi anche i premi speciali assegnati:

Premio “Gaetano Avallone” a Aziende Agricole Di Martino Coratina

Premio “Osvaldo Galano” a Villa Zagara Qualità oro

Premio “Campania” a Azienda Agricola Madonna dell’Olivo itrans

Sul fronte internazionale:

Croazia: Damaval Selection

Slovenia: kandus

Grecia: Papadopoulos Master miller organic blend

Un settore strategico tra tradizione e innovazione

Nel corso dell’incontro, il segretario generale di EWS Nino Apreda ha evidenziato il valore simbolico e culturale dell’olio: “Vediamo negli oli vincitori non solo eccellenze produttive, ma anche custodi di un sapere antico, di una coltura eroica, capace oggi di dialogare con l’innovazione responsabile. Olio come alimento e non solo condimento, filo di Arianna della dieta mediterranea”.

Sulla stessa linea Roberto Dante Cogliandro, che ha ribadito come il comparto rappresenti ormai “un riferimento nel mondo delle eccellenze del Made in Italy”.

Il ruolo dell’olio tra salute, territorio e paesaggio

Nel dibattito è emersa con forza anche la dimensione culturale e ambientale dell’olivicoltura. L’onorevole Marco Cerreto ha richiamato “il ruolo dell’olio nella dieta mediterranea e nella nostra cucina, entrambi patrimonio immateriale UNESCO”, mentre Giuseppe Bicchielli ha sottolineato “il ruolo fondamentale degli uliveti anche per preservare il paesaggio e la sicurezza idrogeologica del territorio”.

Per Valentina Stinga, presidente di Coldiretti Napoli, il punto chiave resta la collaborazione: “La forza di lavorare insieme ognuno con il proprio corpo di competenze e di relazioni”.

Sorrento al centro delle prossime iniziative

A chiudere i lavori è stata l’onorevole Annarita Patriarca, che ha rimarcato l’importanza di fare rete tra istituzioni e territorio: “Abbiamo voluto presentare questo Premio alla Camera dove si prendono le decisioni importanti, quando la politica fa bene il proprio compito”.

L’iniziativa proseguirà il 10 e 11 aprile a Sorrento con due giornate dedicate all’olio d’oliva, tra convegni e incontri rivolti a produttori, consumatori e ristoratori, con un focus su salute ed economia del territorio.

EWS, un think tank per il Sud

EWS, European Workshop Sorrento, si propone come un think tank composto da imprenditori, professionisti e accademici, con l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno. L’ambizione è chiara: valorizzare le risorse del Sud, ridurre il divario con il resto del Paese e rafforzarne il ruolo nel Mediterraneo.