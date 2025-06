Premio “PA Aumentata”: premiati i progetti che innovano la pubblica amministrazione

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 27maggio 2025

Nella giornata conclusiva di Forum PA 2025, il 21 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma, si è svolta la premiazione del “Premio PA Aumentata”, dedicato ai progetti più innovativi capaci di ripensare processi, servizi e modelli organizzativi della pubblica amministrazione. Un’iniziativa promossa da FPA in collaborazione con Aidp, Altis Università Cattolica del Sacro Cuore, ASviS, Cervap, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, Iwa, PA Social e Talent Garden.

Il premio di quest’anno, che ha raccolto 110 candidature da amministrazioni, enti locali, associazioni e startup, ha voluto mettere in luce in particolare quei progetti che valorizzano persone, tecnologie avanzate e relazioni collaborative, per poter costruire quella PA “aumentata” necessaria per affrontare le sfide future. I progetti sono stati suddivisi in quattro ambiti strategici:

Organizzazioni intelligenti , per rafforzare capacità amministrative e risorse umane;

, per rafforzare capacità amministrative e risorse umane; Inclusione , per rendere la PA più accessibile e giusta;

, per rendere la PA più accessibile e giusta; Sostenibilità ambientale , per promuovere pratiche ecologiche e virtuose;

, per promuovere pratiche ecologiche e virtuose; Competitività, per sostenere innovazione e sviluppo economico.

Novità dell’edizione 2025, l’introduzione del Premio speciale “Start up innovative”, nato in collaborazione con Talent Garden e rivolto a realtà emergenti ad alto contenuto tecnologico. Per partecipare era necessario dimostrare impatto sociale, sostenibilità economica, fattibilità progettuale e un team qualificato.

Vincitori ambito Competitività

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – il “ Passaporto digitale di prodotto ” protegge il Made in Italy e migliora la tracciabilità nella filiera agroalimentare e vitivinicola;

– il “ ” protegge il Made in Italy e migliora la tracciabilità nella filiera agroalimentare e vitivinicola; Comune di Alcamo – con “ Co.Art ” rilancia l’artigianato locale tramite innovazione e formazione, coinvolgendo donne e giovani in un nuovo modello di bottega;

– con “ ” rilancia l’artigianato locale tramite innovazione e formazione, coinvolgendo donne e giovani in un nuovo modello di bottega; Regione Emilia-Romagna – le associazioni Clust-Er mettono in rete università, imprese e PA, promuovendo innovazione in settori strategici come agroalimentare e meccanica;

– le associazioni mettono in rete università, imprese e PA, promuovendo innovazione in settori strategici come agroalimentare e meccanica; Mimit – le Case delle tecnologie emergenti creano spazi per startup e sperimentazione, promuovendo AI, blockchain e 5g nelle Pmi italiane.

Vincitori ambito Sostenibilità ambientale

Arti Puglia – la Rete pugliese dei Responsabili per la transizione digitale ha guidato un percorso concreto di riduzione dell’impatto ambientale del digitale nelle PA regionali;

– la Rete pugliese dei Responsabili per la transizione digitale ha guidato un nelle PA regionali; Provincia Autonoma di Trento – il progetto AIxPA applica l’Intelligenza artificiale per ottimizzare i processi pubblici, liberando tempo per attività a maggior valore;

– il progetto applica l’Intelligenza artificiale per ottimizzare i processi pubblici, liberando tempo per attività a maggior valore; Comune di Monza – “ Green and Blue Transition ” promuove una governance integrata sul clima e coinvolge cittadini e scuole nella transizione ecologica;

– “ ” promuove una governance integrata sul clima e coinvolge cittadini e scuole nella transizione ecologica; Comune di Parma – il “gemello digitale di Parma” è un modello 3d che consente simulazioni su mobilità e pianificazione urbana per decisioni più informate.

Vincitori ambito Inclusione

Unione delle Terre d’Argine – la piattaforma “ Fragili ” e la rete IoT supportano persone vulnerabili grazie all’integrazione di dati e sensori ambientali;

– la piattaforma “ ” e la rete IoT supportano persone vulnerabili grazie all’integrazione di dati e sensori ambientali; Fondazione Asphi Onlus – con “ LucIA ”, un assistente digitale semplifica testi complessi, aiutando disabili cognitivi e studenti;

– con “ ”, un assistente digitale semplifica testi complessi, aiutando disabili cognitivi e studenti; Azienda Usl Ferrara – Gli sportelli di facilitazione digitale rendono più accessibili servizi sanitari online, soprattutto a over 65 e cittadini stranieri;

– Gli rendono più accessibili servizi sanitari online, soprattutto a over 65 e cittadini stranieri; Inps – “ Inps in rete ” mappa i bisogni delle persone in disagio e le aiuta ad accedere alle misure previste;

– “ ” mappa i bisogni delle persone in disagio e le aiuta ad accedere alle misure previste; Regione Molise – “Clarity” sviluppa materiali educativi accessibili per rendere comprensibili normative e diritti alle persone con disabilità intellettiva.

Vincitori ambito Organizzazioni intelligenti

Comune di Monza – “ Re-Evolution ” è un ecosistema per attrarre e valorizzare i talenti interni, con master, coaching e nuove modalità di selezione;

– “ ” è un ecosistema per attrarre e valorizzare i talenti interni, con master, coaching e nuove modalità di selezione; Comune di Milano – “Citizen experience” è la digitalizzazione degli iter amministrativi che semplifica l’accesso ai servizi, come per i pass disabili rilasciati ora in sole 13 ore;

– è la digitalizzazione degli iter amministrativi che semplifica l’accesso ai servizi, come per i pass disabili rilasciati ora in sole 13 ore; Provincia di Parma – promuove l’assessment delle competenze nei piccoli comuni per una PA basata sulle soft skills;

– promuove nei piccoli comuni per una PA basata sulle soft skills; Città Metropolitana di Roma Capitale – con la rete IoT monitora qualità dell’aria e consumi nelle scuole , coinvolgendo anche studentesse e studenti;

– con la rete IoT monitora , coinvolgendo anche studentesse e studenti; Regione Puglia – ha istituito un centro di competenza sull’Intelligenza Artificiale per accompagnare le PA nel percorso di adozione tecnologica;

– ha istituito un per accompagnare le PA nel percorso di adozione tecnologica; Università di Camerino – il progetto “ Cosmo ” (acronimo che sta per “Condividere spazi nelle Marche fra organizzazioni”) apre spazi di co-working condivisi fra più enti pubblici per favorire flessibilità e prossimità;

– il progetto “ ” (acronimo che sta per “Condividere spazi nelle Marche fra organizzazioni”) apre spazi di co-working condivisi fra più enti pubblici per favorire flessibilità e prossimità; Inps – la nuova Piattaforma operativa unificata semplifica il lavoro dei funzionari tramite Intelligenza Artificiale generativa;

– la nuova semplifica il lavoro dei funzionari tramite Intelligenza Artificiale generativa; Agsm Aim S.p.A. – “On-Volt” è il nuovo progetto di onboarding digitale gamificato che migliora l’accoglienza dei neoassunti e rafforza l’engagement.

Premio speciale Start up innovative

Certy Srl – con Certy Expert, ha ideato un assistente AI per la cybersecurity aziendale. Previene il 95% degli attacchi da errore umano, educa i dipendenti con scenari interattivi e avvisa il reparto IT in caso di minacce.