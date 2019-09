Premio Penisola Sorrentina, domani a Piano il via alla 24^ edizione con il concerto degli Stadio

Il concerto inaugurale degli Stadio inaugura domani sera (domenica 29 settembre) Il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito giunto alla ventiquattresima edizione ed inserito nel cartello regionale degli eventi di rilievanza nazionale (la proclamazione dei vincitori del riconoscimento, cui ha aderito anche il Parlamento Europeo, avverrà all’Eliseo di Roma)

Il Premio – promosso dall’Assessorato alla cultura di Piano di Sorrento nell’ambito del Poc Campania- vedrà a metà ottobre protagonisti anche i giovani e le scuole del territorio, attraverso la sezione “Young award”, dedicata ad Ermanno Acanfora. I riflettori sono però tutti ovviamente puntati sulla serata di consegna dei riconoscimenti, in programma al Teatro delle Rose il 26 ottobre.Tra gli ospiti fissi ci saranno il conduttore de “I fatti Vostri” di Rai 2 Giancarlo Magalli, l’attrice Francesca Cavallin , il comico Gino Rivieccio, che riceverà il premio “Dino Verde” per i 40 anni di carriera. I vincitori dell’edizione 2019 saranno proclamati al Teatro Eliseo di Roma durante una conferenza stampa nazionale in programma il 9 ottobre alle ore 11. Intanto anche il presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, è intervenuto da Bruxelles per augurare buon lavoro a tutta l’organizzazione, confermando la concessione dell’Alto Patrocinio alla kermesse diretta da Mario Esposito. “Trovo che questa iniziativa – afferma Sassoli – sia assolutamente coerente con le strategie dell’Unione Europea per la gioventù, in quanto promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica e, al contempo, favorisce l’impegno sociale e civile, contribuendo a valorizzare appieno le potenzialità dei nostri cittadini”.