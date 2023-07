Premio Penisola sorrentina-Festival di Giffoni: insieme per affrontare nuove sfide

Grandissimo successo di numeri e di contenuti per la 53esima edizione del Festival internazionale di Giffoni ideato e fondato da Claudio Gubitosi. Migliaia e migliaia i giovani provenienti da ogni parte del mondo. Tantissime le anteprime. E poi sul red carpet attori, registi, scrittori del calibro di Carlo Verdone, Raoul Bova, Erri De Luca, solo per citarne alcuni. Tra i partecipanti istituzionali di questa edizione anche due giovanissimi rappresentanti del Premio Penisola Sorrentina: Martina Nigro e Samuele Carlucci, studenti universitari che hanno preso parte ai lavori della sezione “impact” del Festival incontrando attori, imprenditori e personalità del terzo settore. A Giffoni 53 i due ragazzi hanno sviluppato una loro residenza creativa e digitale dedicata all’audiovisivo, sviluppando alcune brevi videonarrazioni innovative sul Festival giovanile più prestigioso al mondo. La tappa di Giffoni53 rientra nel progetto speciale: “Mezzogiorno e Mediterraneo” che il Premio Penisola Sorrentina ha messo in campo per il triennio che va fino al 2025, l’anno in cui si festeggerà il trentennale della importante kermesse di Sorrento.

Si cementa così il rapporto tra Sorrento e Giffoni, due luoghi della Campania ma in particolare due luoghi culturali, due istituzioni legate al mondo della cultura, del cinema e dell’audiovisivo, ognuna con le proprie specificità. La sinergia tra le due organizzazioni è nata nel 2021, in occasione dell’incontro che si tenne a Giffoni con tutti o direttori dei Festival cinematografici italiani, ed è proseguita poi con la consegna a Sorrento del premio Penisola Sorrentina all’ideatore e fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi da parte del Sindaco di Sorrento Massimo Coppola che ha evidenziato come sia importante considerare la cultura come autentico motore della rinascita. Dopo Giffoni 2023, nuovi appuntamenti e nuove sfide vedranno ancora collaborare le due macchine organizzative.