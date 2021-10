Premio Penisola Sorrentina, oggi la cerimonia a Roma. Riconoscimento speciale alla scrittrice Elvira Frojo

La scrittrice e giornalista di origine napoletana Elvira Frojo ha ricevuto oggi a Roma, al Teatro Eliseo, un “premio speciale” durante la conferenza stampa di chiusura del 25° anniversario del premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, promosso dalla Città di Sorrento con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo e della Regione Campania. “Autentica testimone di una società della solidarietà e del sentimento in cui la donna torni a riconquistare spazi segreti e centralissimi per scandire il tempo del cuore e della vita”, è la motivazione del premio consegnato alla Frojo, avvocato, già dirigente della Pubblica Amministrazione proveniente dalla carriera prefettizia, commendatore al Merito della Repubblica italiana, e autrice di “Il tempo del cuore” e “Il sorriso delle donne imperfette” (edizioni San Paolo). Frojo collabora con Formiche.net e alcune riviste.

“Sono molto felice di ricevere questo premio che riannoda le mie origini campane alla vita professionale nella carriera prefettizia e, ancora, la collega al mio percorso nella scrittura. Mondi distanti ma vissuti sempre con l’energia del sentire della donna. Perché per le donne tutto è passione, pazienza, volontà e cuore. L’amore è il filo rosso dei miei libri. Un amore fatto di luci e di ombre. Sono i sentimenti della donna “imperfetta”, della donna vera che sa guardare nella fragilità e nell’imperfezione e sa accettarle – ha detto la scrittrice – La drammatica imprevedibilità della pandemia ha svelato la fragilità universale, in un destino comune. Questo significa che abbiamo necessità di cambiamento anche nelle relazioni perché tutto è connesso, tutto è relazione. Credo che oggi più che mai dovremmo costruire un galateo e un linguaggio comune del sentire per riformare davvero la nostra vita”.

Riconoscimenti anche gli attori Francesco Branchetti e Nathalie Caldonazzo.

Alla cerimonia, insieme al giornalista e direttore generale del premio Mario Esposito, sono intervenuti, tra gli altri, Alfonso Iaccarino, assessore al Turismo della Città di Sorrento; Luca Barbareschi, presidente Sezione “Cinema” del Premio e direttore Eliseo Entertainment; i senatori Vincenzo Carbone e Patty L’Abbate; Renzo Tomellini, capo della segreteria tecnica del ministero della Transizione ecologica; Francesco Montanari, attore; Silvia Garavotti, artista; Danilo Rea, musicista e presidente sezione “Musica e Cinema” del Premio.