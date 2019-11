Premio Penisola Sorrentina Senato & Cultura: l’artista Giuseppe Leone consegna il riconoscimento alla Presidenza di Palazzo Madama

È stato l’artista sannita Giuseppe Leone a consegnare il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”® per il migliore progetto di comunicazione istituzionale “Senato & Cultura”. “Senato & Cultura” è il ciclo di eventi promosso dal Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nell’ambito del protocollo d’intesa che impegna il Senato della Repubblica e la Rai ad accrescere la conoscenza del patrimonio artistico-culturale italiano attraverso la valorizzazione di giovani talenti e di eccellenze italiane. È una scelta compiuta con l’obiettivo di mettere ulteriormente a frutto le potenzialità di utilizzare Palazzo Madama anche come risorsa culturale e un modo per rendere i cittadini sempre più vicini alle istituzioni.A ritirare, per la Presidenza del Senato, il riconoscimento dalle mani dell’artista di Buonalbergo sul palco del Teatro delle Rose di Piano di Sorrento è stato il segretario dell’ufficio di presidenza di Palazzo Madama, Senatore Vincenzo Carbone.

Per la Rai Cultura presente, invece, al galà-spettacolo il vicedirettore Marco Caputo, premiato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

“Come Artista e responsabile del progetto di Residenze Artistiche del Premio Penisola Sorrentina sono stato onorato di consegnare questo riconoscimento al Senato della Repubblica per un progetto che avvicini il grande pubblico alle istituzioni, abbattendo quel diaframma che spesso esiste tra Palazzo e società civile”, commenta Giuseppe Leone.

Ogni sabato mattina, in occasione dell’apertura di Palazzo Madama, il Senato diventa la Casa della cultura ed apre le porte ai giovani talenti del teatro, della musica, dell’arte. La Rai attraverso i propri canali tematici diffonde e promuove l’inestimabile patrimonio culturale.

“Lavoreremo perché il prossimo anno anche il Premio Penisola Sorrentina per i venticinque anni di attività possa far tappa a Palazzo Madama nel ciclo degli incontri di Senato &Cultura”, ha dichiarato a margine della consegna del premio il Senatore Vincenzo Carbone.