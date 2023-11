Premio Penisola Sorrentina, su Rai Cinema Channel uno speciale sulla 28^ edizione della kermesse

Sulla piattaforma Rai dedicata al cinema è disponibile lo speciale sulla 28esima edizione della kermesse di Sorrento dedicata al Mediterraneo e patrocinata dal Mic e Università Vanvitelli. Un racconto sintetico per immagini che attraversa le esperienze della ventottesima edizione del riconoscimento nazionale dedicato al cinema e all’audiovisivo, promosso dall’Amministrazione comunale di Sorrento, guidata da Massimo Coppola, ed inserito tra gli eventi di rilievo della Direzione generale cinema ed audiovisivo del Mic e della Fondazione Film Commission Regione Campania. Alcuni dei premiati trasferiscono le loro sensazioni, le loro emozioni e i significati dei personaggi che hanno interpretato nei film premiati a Sorrento. Lo special, prodotto da Mario Esposito con la regia di Alberto Nigro, è visionabile al seguente link.

In piattaforma è anche disponibile il cortometraggio: “Bagno al largo” (regia di Luigi Russo), vincitore del contest “Mediterranean South Filming”, spin off del Premio organizzato in sinergia con il Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” diretto da Francesco Eriberto d’Ippolito.