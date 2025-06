Premio “Posillipo Cultura del Mare e dello Sport”: ecco tutti i vincitori. Venerdi 13 la cerimonia

Si terrà venerdi 13 giugno, alle ore 18,30, al circolo nautico Posillipo, l’ottava edizione del Premio “Posillipo Cultura del Mare e dello Sport”, la prestigiosa manifestazione ideata da Filippo Smaldone. Farà gli onori di casa il presidente Aldo Campagnola con i due vicepresidenti Maurizio Marinella e Filippo Smaldone. Condurranno l’evento l’attrice Miriam Candurro ed il giornalista Gianluca Vigliotti.

I riconoscimenti saranno attribuiti al ministro Andrea Abodi, al direttore tecnico ed allenatore della prima squadra del circolo nautico Posillipo Pino Porzio, al presidente dell’Acquachiara Franco Porzio, entrambi recentemente inseriti nella Walk of Fame dello Sport Italiano al Foro Italico, allo schermidore olimpionico Sandro Cuomo, alla nave Amerigo Vespucci, eccellenza ed orgoglio Italiano ed alla fiction “Un Posto al Sole” .

Leonardo Massa, vice presidente South Europe di Msc, riceverà il premio Internazionale, mentre il Premio “Scienza” sarà consegnato alla Fondazione Muto Ets.

Il Premio “Istruzione e Università” sarà assegnato a Maria Rosaria Stanziano, dirigente scolastica dell’Istituto Archimede di Ponticelli, una scuola attiva in un territorio difficile, impegnata ad offrire ai propri studenti un’educazione di qualità, inclusiva e orientata al futuro. A premiarla la Fondazione Cultura&Innovazione, da sempre impegnata nella promozione dell’educazione, della cultura e dell’innovazione, con particolare attenzione ai giovani ed al mondo della scuola, per favorire l’inclusione, la crescita delle competenze e lo sviluppo di una cultura aperta e partecipativa tra le nuove generazioni.

Il Premio “Arte” sarà assegnato alla Sezione Uovo di Virgilio del Mattino.

Il Premio Massimo Milone di giornalismo, dedicato all’indimenticabile professionista ed amico del Circolo Posillipo “anima” del Premio sin dalla prima edizione, sarà assegnato al giornalista Alfonso Ruffo, mentre il Premio “Antonio Marino” per lo sport, dedicato al giovanissimo talento del Posillipo, capitano del team di canoa polo medaglia di bronzo agli europei, prematuramente scomparso, sarà assegnato all’atleta rossoverde del nuoto Irene Esposito. Infine il premio “Ambiente e mare” verrà consegnato a Roberto Minerdo.

Nel corso della serata saranno premiati con una targa Alessandro e Maurizio Marinella, Ciro Mauro, Annamaria Carloni, Paolo Torino, Aldo Cuomo, Claudio Ricci, Andrea Langella, l’ arbitro internazionale Fabio Maresca ed Amedeo Manzo.

I premi sono creazioni dello scultore Lello Esposito.