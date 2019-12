Premio Regione imprenditoriale europea 2021: candidature entro il 31 marzo 2020

Al via l’edizione 2021 del Premio Regione imprenditoriale europea (Eer), un’iniziativa del Comitato delle regioni (CdR) volta a individuare e premiare le regioni e le città dell’UE che si sono distinte per l’adozione di strategie imprenditoriali lungimiranti, quali che siano le loro dimensioni, ricchezze o competenze specifiche. La scadenza per la presentazione delle domande da parte di città e regioni è il 31 marzo 2020.

Ai territori che presentano la strategia politica più credibile, lungimirante, promettente e dotata di maggiore visibilità viene conferito il marchio Eer per un dato anno. Il tema principale della campagna 2021 è l’imprenditoria per un futuro verde e sostenibile.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato, contribuire a un’attuazione dello Small Business Act (SBA) basata sul partenariato; dall’altra, fornire esempi di un uso ottimale dei finanziamenti UE e di altri fondi pubblici che sia orientato allo sviluppo di una politica imprenditoriale all’interno della regione.

Il marchio Eer è stato creato dal Comitato delle regioni in collaborazione con la Commissione europea e il sostegno del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e di soggetti interessati a livello europeo quali l’UEAPME, Eurochambres e Social Economy Europe.