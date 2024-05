Premio Rotary Napoli Giovani Giornalisti Under 35, c’è tempo fino al 31 maggio per le candidature

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare le candidature alla XIII edizione del Premio Rotary Napoli Giovani Giornalisti. Il Premio ha il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti ed è promosso dal Rotary Club Napoli, presieduto da Renata Picone.

Possono concorrere articoli e servizi sul tema “Qualità della vita a Napoli” pubblicati entro il 30 aprile su testate giornalistiche regolarmente registrate, realizzati da iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti che a quella data risultano di età inferiore ai 35 anni.

Bando e scheda per presentare candidatura sono accessibili dalla home page del sito www.rotarynapoli.it. Il termine, inizialmente fissato al 10 maggio, è stato prorogato per un temporaneo disservizio alla posta elettronica. Si invita dunque chi avesse presentato candidatura nell’ultima decade di aprile a trasmettere nuovamente la scheda di partecipazione.