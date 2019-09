Premio San Gennaro Day, tra le vincitrici l’influencer Ilaria Di Vaio

“’A mamma è sempre ‘a mamma”. Con questa motivazione, evidentemente valida anche nel terzo millennio, quello dell’era digitale, la top influencer perugina Ilaria Di Vaio sarà tra le insignite, domani, del “Premio San Gennaro Day”, la kermesse organizzata da “Jesce Sole” con la direzione artistica di Gianni Simioli e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania.

Tre lauree, ma soprattutto moglie e madre di due figlie, consacrata anche da “Il Sole 24 Ore” che appena una anno fa l’ha inserita al terzo posto tra i genitori più influenti d’Italia, la top influencer si è detta particolarmente “onorata per questo riconoscimento che mi viene attribuito in una città straordinaria come Napoli dove il valore della famiglia è vivissimo e molto diffuso”.