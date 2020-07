Premio Scuola Digitale, in finale l’istituto Maffucci di Calitri

Dopo aver vinto la selezione regionale, l’ Iisam “Angelo Maria Maffucci” di Calitri è tra i finalisti della seconda edizione del Premio “Scuola Digitale”, promosso dal Ministero dell’Istruzione.

Il progetto presentato dagli alunni del “Maffucci”, diretto da Gerardo Vespucci, ha dimostrato le straordinarie capacità dei ragazzi nell’uso di software altamente tecnologici, valorizzando ancora di più l’eccellente lavoro svolto dal Laboratorio della Progettazione.

Gli alunni, guidati dal professor Rolando Buonomo, hanno progettato un Padiglione Espositivo Itinerante, pensato come “kit di montaggio”, corredato da istruzioni e schemi di assemblaggio che ne facilitano l’autocostruzione, il tutto concepito per essere montato e smontato in tempi brevi, senza l’ausilio di manodopera specializzata.

L’intera fase di apprendimento e di produzione è stata sviluppata con l’uso di software BIM. Grazie a questa metodologia, l’edificio è stato “costruito” prima della sua realizzazione fisica mediante un modello virtuale, grazie all’apporto del prof. Antonio Tosto. Con l’utilizzo di un visore 3d di ultima generazione, è stato esplorato dal vivo il progetto, visionato in tutti i suoi dettagli come se fosse già realizzato, così da avere una più realistica percezione degli spazi, degli ambienti, dei colori, delle luci e dei materiali.

“Il lavoro – spiega il dirigente scolastico – rappresenta un tentativo di superamento della “didattica tradizionale”, mostrando un esempio didattico all’avanguardia, in grado di preparare gli allievi al fine di rispondere alle esigenze di una società sempre più avanzata e tecnologica”.

Altro punto di forza è quello di realizzare un progetto pilota replicabile, con la possibilità di integrarlo, accrescerlo e migliorarlo sempre di più.

“E’ un progetto concreto e innovativo – aggiunge il professor Tonino Vella, responsabile del Liceo Artistico -, che utilizza strumenti e software altamente tecnologici, in cui l’aspetto digitale e l’utilizzo di nuove tecnologie risultano predominanti nei vari aspetti della progettazione, risultando quest’ultima completa in ogni fase e soprattutto al passo con le moderne metodologie nel mondo del lavoro”.