Premio Spazio Imprese, tra i vincitori un bambino di 8 anni di Montecorvino Pugliano

La Sala della Protomoteca del Campidoglio ha ospitato il primo Premio Spazio Imprese, che ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo politico, imprenditoriale e mediatico. Tra i premiati il ministro Paolo Zangrillo, Anna Fendi, stilista e imprenditrice di fama internazionale, Alessandra Canale e Andrea Pancani, noti giornalisti e conduttori televisivi. L’evento, presieduto dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, ha tuttavia riservato una sorpresa: la presenza di Filippo, un bambino di 8 anni che ha conquistato tutti con la sua storia straordinaria.

Filippo, studente di terza elementare a Montecorvino Pugliano, si distingue come il membro più giovane della redazione di Spazio Imprese, un team che include professionisti, docenti universitari e sindacalisti di rilievo nazionale. Attraverso la rubrica Doppia Visione, curata insieme al padre, rappresentante di FedAPI (Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori), Filippo affronta temi economici complessi con un linguaggio semplice e accessibile, creando un ponte generazionale nel mondo dell’informazione economica.

L’evento ha rappresentato un perfetto connubio tra l’esperienza di figure come il Ministro Zangrillo e l’innovazione portata da giovani promesse come Filippo. La presenza di Alessandra Canale e Andrea Pancani ha ulteriormente arricchito il panorama di eccellenze presenti, sottolineando l’importanza del giornalismo di qualità.