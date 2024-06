Premio speciale Ischia a Maria Chiara Aulisio. Denunciò le violenze subite dalle due cuginette di Caivano

Maria Chiara Aulisio, caposervizio del quotidiano Il Mattino, è la vincitrice del premio speciale “Ischia”. La kermesse giunta quest’anno alla sua 45° edizione è in programma venerdì 28 e sabato 29 giugno a Lacco Ameno. “Maria Chiara Aulisio è autrice dello scoop sulle violenze subite dalle due cuginette di Caivano. Ripresa e rilanciata da tutti i media nazionali, la notizia ha avuto l’effetto di scuotere le coscienze dell’intero paese circa le condizioni di estremo disagio sociale in cui versava il parco Verde e ha portato alla mobilitazione del Governo Meloni che ha varato un piano straordinario per il recupero dell’area stanziando circa 30 milioni di euro”. Con questa motivazione la Fondazione Premio Ischia ha deciso di conferire il Premio speciale “Ischia” alla giornalista del Mattino. Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae, con il contributo dell’Aci- Automobil Club Italia dal Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, da Mundys e da A2A Life Company. Media Partner della manifestazione SKYTG24 – Italpress Data Stampa srl.