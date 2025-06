Premio Strega 2025, ecco la cinquina finalista. Al comando Andrea Bajani con “L’anniversario”

Svelata la cinquina di autori che si contenderanno il Premio Strega 2025: Andrea Bajani, con “L’anniversario” (Feltrinelli, 280 voti); Nadia Terranova con “Quello che so di te” (Guanda, 226 voti); Elisabetta Rasy autrice di “Perduto è questo mare” (Rizzoli, 205 voti); Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori; 180 voti) e Michele Ruol con il libro “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (TerraRossa, 180 voti).

I cinque scrittori sono risultati finalisti, ieri, durante la serata di proclamazione che si è svolta presso il Teatro Romano di Benevento, città ove viene prodotto lo storico liquore Strega da cui origina il nome dell’ambito premio letterario (che, si ricorda, fu ideato da Maria e Goffredo Bellonci nel 1947). Dunque, restano fuori dalla finale: Valerio Aiolli con il libro “Portofino blues” (102 voti); Saba Anglana con “La signora Meraviglia” (145 voti); Elvio Carrieri con “Poveri a noi” (77 voti); Deborah Gambetta con “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (93 voti); Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (114 voti); Renato Martinoni con “Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia” (117 voti) e Giorgio van Straten con “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri” (159 voti).

Per la cronaca, questi ultimi due autori erano dati tra i “favoriti” dai bookmakers, addirittura quotati come possibili-vincitori assoluti del premio. Ma tant’è.

Lo spoglio dei voti è stato effettuato durante la diretta-tv (andata in onda su RaiPlay) condotta dal direttore Rai Stefano Coletta che ha anche animato la serata, presentato ed interloquito a tu per tu con gli autori sul palco di Benevento.

In platea, oltre alle autorità Istituzionali locali, era presente gran parte del gotha della cultura letteraria italiana, con rappresentanti delle maggiori case-editrici, scrittori, librai, autori tv, giornalisti ecc…

Un’ora e mezza di spettacolo che, come ogni anno, appassiona gli amanti della lettura ed anche chi, come molti di quelli presenti ieri sugli spalti del Teatro Romano del capoluogo sannita, si reca al Premio Strega “solo” per farsi vedere ad uno degli happening culturali più mondani del Sud Italia. “Un appuntamento culturale – ha evidenziato il sindaco della città di Benevento, Clemente Mastella – che rende il capoluogo sannita, capitale per un giorno della cultura e del libro”.

Un orgoglio tutto sannita che, effettivamente, conferisce prestigio sia alla città e fa conoscere al grande pubblico uno dei gioielli monumentali più belli di tutt’Italia: il Teatro Romano di Benevento, ad oggi, uno degli edifici di epoca romana meglio conservati al mondo.

In questa splendida cornice storico-artistica, ieri sera, sul palco sono saliti anche: il past-president dell’azienda Strega Alberti Benevento, Alberto Foschini, adesso componente del Comitato di Gestione del Premio Strega del quale fanno parte anche: Giovanni Solimine (presidente della Fondazione Bellonci) e Stefano Petrocchi (in rappresentanza della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci), Giuseppe D’Avino (presidente dell’azienda Strega Alberti Benevento) e Gabriella Castelletto (Fondazione Bellonci).

Lo spettacolo ha visto pure la partecipazione dell’astrologo “Simon & The stars” e del produttore cinematografico Andrea Occhipinti (girerà un film sul Premio? Chissà?).

Intanto, ritornando alla gara tra i 12 autori finalisti, ieri sera, c’era chi sembrava emozionato, chi era palesemente fremente di conoscere il responso finale, chi dimostrava serenità per aver già conquistato un posto di rilevo nella semi-finale di Benevento.

Reazioni assolutamente comprensibili per chi ha impiegato mesi se non addirittura anni per scrivere il proprio libro e che, adesso, è in lizza per la vittoria di un prestigioso riconoscimento letterario.

A proposito, qual è il fil rouge che unisce la maggior parte dei volumi candidati al premio Strega 2025? Come ha sottolineato Melania Mazzucco, presidente del Comitato direttivo- sentimenti di introspezione e nostalgia, l’analisi dell’Io, il memoir, la ricerca delle proprie radici. Predominanza assoluta, dunque, di autobiografie (personali o di storie familiari); un trend che, negli ultimi anni, si sta assestando sempre più di frequente nel panorama letterario internazionale. Intanto, a contrassegnare il Premio Strega 2025, quest’anno c’è anche una novità: il toto-Strega un vero e proprio gioco (con in palio per il vincitore tutti e 12 i libri finalisti) che ha fatto registrare- ha detto Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci- quasi 1000 giocate online.

Ed anche questo è segno di interesse per la lettura che dimostra altresì da parte dei lettori tanta voglia di partecipare “attivamente” alla selezione dei migliori titoli finalisti.

A proposito di finalisti, palpabile l’emozione e la trepidazione degli autori finalisti durante il momento-clou della serata, ovvero: l’annuncio della dozzina vincente.

Tutti con gli occhi puntati sul tabellone che ha decretato i vincitori, annunciati dall’autrice del Premio Strega 2024, Donatella di Pietrantonio.

Attimi di gioia per i 5 autori che, adesso, si contenderanno la vittoria.

L’appuntamento, dunque, è per la finalissima: il 3 luglio prossimo quando, presso il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma (durante una diretta tv trasmessa su Rai3 e condotta da Pino Strabioli), sarà decretato il vincitore assoluto del Premio Strega 2025. E che vinca il migliore.

