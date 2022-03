Premio Strega , ecco i 74 libri proposti per l’edizione 2022

Ecco l’elenco dei 74 libri proposti al Premio Strega 2022: Carmine Abate, Il cercatore di luce (Mondadori), presentato da Alessandro Masi; Angelo Airo’ Farulla, Presenza reale (Dei Merangoli Editrice), presentato da Sergio Givone; Giulia Alberico, La signora delle Fiandre (Piemme), presentato da Marcello Ciccaglioni; Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri), presentato da Silvia Ballestra; Viola Ardone, Oliva Denaro (Einaudi), presentato da Concita De Gregorio; Pupi Avati, L’alta fantasia (Solferino), presentato da Paolo Di Paolo; Fabio Baca’, Nova (Adelphi), presentato da Diego De Silva; Fabrizio Berruti, Settanta. Il poliziotto e la strage negata (Round Robin Editrice), presentato da Ignazio Marino; Alessandro Bertante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi), presentato da Luca Doninelli; Federico Bonadonna, Pierluca Pucci Poppi, 1973. Rock’n’roll, nazisti e Monty Python (Round Robin Editrice), presentato da Umberto Croppi; Angela Bubba, Elsa (Ponte alle Grazie), presentato da Laura Pugno; Paolo Buchignani, L’orma dei passi perduti (Tra le righe libri), presentato da Simonetta Bartolini; Dario Buzzolan, Perche’ non sanno (Mondadori), presentato da Paolo Mieli; Enzo Fileno Carabba, Il digiunatore (Ponte alle Grazie), presentato da Alessandra Tedesco; Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), presentato da Andrea Vitali; Francesco Carofiglio, Le nostre vite (Piemme), presentato da Andrea Kerbaker; Pietro Castellitto, Gli iperborei (Bompiani), presentato da Teresa Ciabatti; Silvia Cossu, Il confine (Neo Edizioni), presentato da Renato Minore; Concetta D’Angeli, Le rovinose (Il ramo e la foglia edizioni), presentato da Paolo Ruffilli; Elisabetta Darida, Intolleranze elementari (L’Erudita), presentato da Antonella Sabrina Florio; Mario Desiati, Spatriati (Einaudi), presentato da Alessandro Piperno; Francesco Dezio, La meccanica del divano (Ensemble), presentato da Luigi Manzi; Costanza DiQuattro, Giuditta e il Monsu’ (Baldini+Castoldi), presentato da Franco Di Mare; Andrea Donaera, Lei che non tocca mai terra, (NN Editore), presentato da Daniele Mencarelli; Francesca Farina, Liceo Classico (Bertoni), presentato da Vito Bruschini; Maddalena Fingerle, Lingua madre (Italo Svevo), presentato da Raffaele Manica; Alessio Forgione, Il nostro meglio (La nave di Teseo), presentato da La Nave di Teseo; Veronica Galletta, Nina sull’argine, (minimum fax) presentato da Gianluca Lioni; Alberto Garlini, Il sole senza ombra (Mondadori), presentato da Caterina Bonvicini; Massimo Gezzi, Le stelle vicine (Bollati Boringhieri), presentato da Massimo Raffaeli; Giorgio Ghiotti, Atti di un mancato addio (Hacca), presentato da Sandra Petrignani; Giovanna Giordano, Il profumo della liberta’ (Mondadori), presentato da Antonella Cilento; Andrea Inglese, La vita adulta (Ponte alle Grazie), presentato da Franco Buffoni; Jana Karšaiova, Divorzio di velluto (Feltrinelli), presentato da Gad Lerner; Roberto Livi, Solo una canzone (Marcos y Marcos), presentato da Filippo La Porta; Nicola Longa, Macaone (Rubbettino), presentato da Marina Valensise; Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma), presentato da Giuseppe Conte; Giuseppe Manfridi, Il profeta e la diva (Gremese Editore), presentato da Silvana Cirillo; Gaia Manzini, Nessuna parola dice di noi (Bompiani), presentato da Maria Ida Gaeta; Michela Marzano, Stirpe e vergogna (Rizzoli), presentato da Simonetta Fiori; Annarosa Mattei, Sogno notturno a Roma 1871-2021 (La Lepre Edizioni), presentato da Paolo Portoghesi; Massimo Maugeri, Il sangue della Montagna (La nave di Teseo), presentato da Maria Rosa Cutrufelli; Francesco Mazza, Il veleno nella coda (Laurana Editore), presentato da Giovanni Pacchiano; Simona Moraci, Duecento giorni di tempesta (Marlin), presentato da Aldo Cazzullo.

Nell’elenco dei 74 libri proposti all’edizione 2022 ci sono anche: Sabatina Napolitano, Origami (Campanotto), presentato da Renato Besana; Raffaele Nigro, Il cuoco dell’imperatore (La nave di Teseo), presentato da Francesca Pansa; Davide Orecchio, Storia aperta (Bompiani), presentato da Martina Testa; Rosario Palazzolo, Con tutto il mio cuore rimasto (Arkadia), presentato da Alberto Galla; Benedetta Palmieri, Emersione (Nutrimenti), presentato da Alberto Rollo; Alfredo Palomba, Quando le belve arriveranno (Wojtek), presentato da Riccardo Cavallero; Antonio Pascale, La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini (Einaudi), presentato da Francesco Piccolo; Roberto Pazzi, Hotel Padreterno (La nave di Teseo), presentato da Massimo Onofri; Giulio Perrone, America non torna piu’ (HarperCollins), presentato da Elisabetta Mondello; Stefania Pieralice, Daniele Tedeschi Radini, Come passeri sui cavi (Smart), presentato da Paolo Ferruzzi; Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), presentato da Renata Colorni; Gilda Policastro, La parte di Malvasia (La nave di Teseo), presentato da Romana Petri; Luca Ragagnin, Il bambino intermittente (Miraggi Edizioni), presentato da Alessandro Perissinotto; Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi), presentato da Domenico Procacci; Daniele Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie), presentato da Loredana Lipperini; Luca Ricci, Gli invernali (La nave di Teseo), presentato da Guido Davico Bonino; Lodovica San Guedoro, Il mostro di Firenze e altri racconti (Felix Krull Editore), presentato da Franco Cardini; Vanni Santoni, La verita’ su tutto (Mondadori), presentato da Edoardo Nesi; Eduardo Savarese, E’ tardi! (Wojtek), presentato da Elisabetta Rasy; Alessandro Scafi, L’uomo con le radici in cielo (SEM), presentato da Laura Bosio; Ciriaco Scoppetta, La ladra di cervelli. Un Alzheimer in famiglia (Armando Editore), presentato da Gianpiero Gamaleri; Maria Rosaria Selo, L’albero di mandarini (Rizzoli), presentato da Diego Guida; Francesca Spadaro, Un sogno per vivere (Viola Editrice), presentato da Giuliano Mazzeo; Giusy Staropoli Calafati, Terra santissima (Laruffa), presentato da Corrado Colabro’; Giorgia Tribuiani, Padri (Fazi), presentato da Gioacchino De Chirico; Giorgio van Straten, Una disperata vitalita’ (HarperCollins), presentato da Giovanna Botteri; Bruno Ventavoli, Seimila gradi di separazione. Romanzo in 24 storie (E/O), presentato da Massimo Gramellini; Pierpaolo Vettori, Un uomo sottile (Neri Pozza), presentato da Paolo Mauri; Alessandro Zaccuri, Poco a me stesso (Marsilio), presentato da Helena Janeczek; Zuzu, Giorni felici (Coconino Press), presentato da Valeria Parrella.