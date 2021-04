Premio Strega, Mastella: La cinquina finalista sarà proclamata a Benevento. E’ la prima volta in 75 anni

“Per la prima volta in 75 anni la cinquina finalista al Premio Strega sarà proclamata qui a Benevento nel Teatro Romano, il prossimo 10 giugno”. Lo annunciano il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Rossella Del Prete. “Un evento importante – aggiungono – per tutta la cultura italiana e un successo mediatico per il nostro capoluogo sannita. Il Premio, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, con questo risultato rafforza ancora di più il suo legame imprescindibile con la città di Benevento”. I libri candidati saranno votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica (400 votanti) si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della lingua e della cultura italiana selezionati dagli Istituti italiani di cultura all’estero, lettori scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma. Le votazioni per via telematica si terranno dalle ore 10 di lunedì 17 maggio e termineranno con lo scrutinio che si terrà presso il Teatro Romano di Benevento.