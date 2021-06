Premio Strega: Solimine, ‘giusto celebrare Benevento per festa 75 anni’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Ci è sembrato giusto, per celebrare questa occasione, rendere omaggio alla città di Benevento e all’azienda Strega Alberti che ci sostiene da sempre”. Lo ha detto Giovanni Solimine presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci intervendo alla cerimonia di selezione della cinquina del premio Strega 2021 che, per la prima volta, si è svolta al teatro Romano di Benevento per festeggiare i 75 anni dell’alloro letterario. Una scelta che dà forza “al valore che la cultura può esercitare per fare una comunità”, ha affermato Solimine.