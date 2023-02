Premio sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea, ecco la 3^ edizione

L’Associazione Nazionale Diplomatici a r. “Costantino Nigra” (Assdiplar) ha consegnato oggi un premio di laurea intitolato all’Ambasciatore Luca Attanasio. Ad aggiudicarsi il riconoscimento – del valore di 2.000 euro – è stata Alessia Matturro, che ha conseguito una Laurea magistrale in “Comunicazione Interculturale in area euro-mediterranea” presso l’Università Orientale di Napoli con una tesi dal titolo: “Il Consolato inglese a Napoli: rapporti regolari”. La cerimonia si è svolta presso la Farnesina alla presenza della vedova di Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo in un attacco in cui persero la vita anche il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. “La cerimonia di oggi rientra tra le numerose iniziative per ricordare Luca Attanasio a quasi due anni dalla sua tragica scomparsa. La sua passione e il suo coraggio sono fonte d’ispirazione per tutte le donne e gli uomini della Farnesina e in particolare per le giovani generazioni di diplomatici”, ha commentato, consegnando il premio, l’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche il Presidente di Assdiplar Amb. Giusandrea Mochi Onory, il Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università Orientale di Napoli, Prof. Paolo Wulzer e la Prof.ssa Rosa Maria Delli Quadri, relatrice della tesi di laurea cui è stato assegnato il premio. Giunto alla terza edizione, il premio dell’Assdiplar viene assegnato ad una tesi di laurea magistrale o di dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea, con particolare riguardo alle tradizioni della diplomazia italiana. Assdiplar è un ente morale privato senza scopo di lucro ed è stata fondata nel 2011. L’Associazione si propone di valorizzare il ruolo del diplomatico e la professionalità della diplomazia italiana.