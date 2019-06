Premio Troisi: la direzione artistica a Gino Rivieccio

Sarà Gino Rivieccio il direttore artistico del Premio Massimo Troisi che quest’anno si svolgerà dal 22 al 28 luglio nella città natale del compianto attore e regista, a San Giorgio a Cremano. Tra le novità, volute dall’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno attraverso l’assessore alla Cultura Pietro De Martino, vi è sicuramente una visione più ampia del grande genio di Troisi, che va oltre la sua innegabile comicità e guarda anche alla sua arte drammatica. Non solo un osservatorio sulla comicità, quindi. I concorsi si sono arricchiti di ulteriori categorie, tra le quali migliore scrittura di fiction e serie tv e migliore testo teatrale, grazie alla sinergia con l’Accademia di Arte Drammatica di Roma e l’Università Federico II (Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia). Restano confermate le sezioni Miglior attore comico, Migliore scrittura comica, Miglior cortometraggio comico. Per partecipare c’è tempo fino al 10 luglio 2019. Per info: www.e-cremano.it.