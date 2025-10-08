Prénatal, Tour in rosa: tappa a Napoli, incontri con l’ostetrica Gloria Scarpa

Quando è il momento giusto per recarsi in ospedale? Come si possono riconoscere le contrazioni? Cosa è davvero essenziale nei primi giorni a casa con il neonato? Sono solo alcuni tra i quesiti più ricorrenti che le future mamme, così come i futuri papà, si pongono. Domande che possono sembrare semplici a un primo sguardo, ma alle quali molto spesso non si riesce a dare una risposta chiara, pratica e rassicurante.

Nasce proprio da questa esigenza “Tour in rosa”, il nuovo progetto ideato da Prénatal per supportare le famiglie nel percorso verso il parto e sostenerle subito dopo la nascita, con una guida d’eccezione: Gloria Scarpa, alias l’Ostetrica in rosa, professionista amata e seguita sui social da migliaia di donne e non solo.

Ciascun incontro – gratuito previa iscrizione – è pensato per offrire un supporto concreto alle donne in gravidanza, anche accompagnate dai futuri papà, ed è strutturato come un momento di condivisione, confronto e dialogo autentico tra persone che si apprestano a vivere la stessa avventura. Gli appuntamenti, della durata di tre ore circa, si svolgono all’interno dei negozi Prénatal, con un numero limitato di partecipanti (circa 50 pax per tappa), all’interno di un ambiente intimo, raccolto e accogliente, ideale per porre domande, sciogliere dubbi e sentirsi ascoltati.

I temi affrontati nel corso degli incontri sono il frutto di domande ricorrenti delle donne in dolce attesa, dubbi e perplessità che accompagnano i nove mesi di gravidanza: come riconoscere l’inizio del travaglio, quando è davvero il momento di andare in ospedale, quali posizioni possono aiutare durante il parto, cosa mettere nella “famosa” borsa per l’ospedale e, ancora, cosa è davvero necessario nei primi giorni dopo il rientro a casa. Uno spazio dedicato non solo alle informazioni pratiche, ma anche a tutto ciò che può aiutare le future neomamme a sentirsi più forti, tranquille e pronte ad accogliere il loro bambino.

Dopo numerose tappe in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Puglia, il “Tour in rosa” prosegue e conclude il suo viaggio approdando a Napoli domenica 12 ottobre alle ore 10,30, nel punto vendita Prénatal di Piazza Cosimo Fanzago 111.

“Essere accanto alle famiglie significa prendersi cura di loro anche nei momenti più intensi e carichi di emozione, come quelli che precedono la nascita di un figlio. Con “Tour in rosa” abbiamo voluto offrire alle future mamme – anche insieme ai futuri papà – non solo un semplice incontro informativo, bensì uno spazio intimo e accogliente dove sentirsi accolti, ascoltati e compresi, con rispetto, delicatezza e competenza. In un’epoca in cui le risposte sembrano a portata di clic, ma spesso manca una guida, crediamo nel valore insostituibile della relazione umana, della parola scambiata dal vivo, del confronto autentico. Portare tutto questo nei nostri negozi, grazie al contributo prezioso di una professionista come l’Ostetrica in rosa, che ogni giorno condivide contenuti di qualità per sostenere concretamente migliaia di donne, è per noi motivo di immenso orgoglio” ha dichiarato Marco Crippa, direttore commerciale di Prénatal.

“Questo progetto è, per me, la realizzazione di un sogno! Sognavo un luogo in cui le mamme potessero sentirsi davvero ascoltate, accolte, libere di porre domande e raccontarsi senza timore. Un luogo intimo, dove le informazioni si intrecciano con l’empatia e dove la relazione viene prima di tutto. Il Tour in rosa nasce così: dal desiderio di stare accanto alle donne, di camminare insieme a loro nei mesi più intensi e trasformativi della vita. Ringrazio con gratitudine il team Prénatal per aver creduto in me e in questa visione, per avermi dato la possibilità di trasformare tanti negozi in spazi di incontro autentico. Spero che ogni mamma, uscendo da questi incontri, possa sentirsi un po’ più forte, più consapevole e meno sola.” ha commentato Gloria Scarpa, ostetrica in rosa.

Gli incontri del “Tour in rosa” si aggiungono agli eventi organizzati da Prénatal nella cornice del progetto “Nascere insieme”, pensato per offrire un supporto concreto alle famiglie nel momento speciale dell’arrivo del bambino. Ospitati nei negozi Prénatal, gli appuntamenti “Nascere insieme” sono eventi dedicati alle future mamme e ai futuri papà, così come a tutte le persone che rappresentano un sostegno al fianco di questi ultimi, durante i quali esperti nel campo della genitorialità offrono consigli pratici e informazioni utili per affrontare con serenità questa straordinaria fase della vita.