Prende a testate con il casco la fidanzata a San Valentino. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Napoli hanno arrestato per lesioni aggravate un 43enne napoletano del quartiere Sanità. Una telefonata al 112 ha segnalato una lite in via Posillipo tra un uomo e una donna. Il cittadino che ha segnalato l’aggressione ha anche indicato alcuni numeri della targa dello scooter sul quale viaggiavano. Dopo accurate ricerche i carabinieri hanno individuato il veicolo in via Coroglio, trovando i due ancora a discutere animatamente. Ed è proprio davanti ai militari che il 43enne con il casco indossato ha colpito la donna con due testate al volto. L’uomo è stato arrestato. Alla donna sono state diagnosticate lesioni ritenute guaribili in 7 giorni.