Prende il via l’edizione 2024 della “Settimana di Musica d’Insieme”, ideata da Accardo e Eminente

Prende il via l’edizione 2024 della “Settimana di Musica d’Insieme”, manifestazione ideata nel 1971 da Salvatore Accardo e Gianni Eminente, che annuncia, da sabato 30 novembre fino a venerdì 6 dicembre, la sua nuova programmazione a Napoli nella splendida Veranda neoclassica di Villa Pignatelli sulla Riviera di Chiaia. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, è curata dall’Associazione Alessandro Scarlatti con il MIC Direzione Generale Musei, Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

“La Settimana di Musica d’Insieme è uno degli eventi più longevi della programmazione culturale della nostra città – afferma Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale – e l’edizione di quest’anno incarna appieno lo spirito di ‘Napoli Città della Musica’ a partire dall’attenzione che il programma dedica ai grandi talenti del territorio così come va citata la meritoria opera di divulgazione musicale e formazione riservata alle giovani generazioni”.

La programmazione offre gratuitamente al pubblico un ciclo di concerti e la possibilità di assistere alle relative prove aperte. “È la caratteristica principale di questo progetto – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – che introduce nuove possibilità di fruizione per il pubblico aprendo all’ascolto, oltre che ai concerti, anche alle prove e consentire così agli spettatori di assistere alla creazione della varie performance musicali”.

Per l’anno 2024 il progetto apre le sue prove agli studenti delle scuole, medie e superiori, della città metropolitana e, per la prima volta, ai partecipanti al contest “Ritratto sonoro”, da un’idea di Chiara Eminente e organizzato in collaborazione con la Fondazione Valenzi Ets e l’Accademia di Belle Arti. “Il contest rappresenta una novità – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – con cui ricordiamo il magnifico lavoro realizzato tra gli anni ‘70 ed ’80 dall’artista Maurizio Valenzi. Nel suo solco, intendiamo così premiare25 giovani disegnatori che, con i loro segni grafici estemporanei, interpreteranno musicisti, atmosfere e suggestioni colti durante le loro prove di ensemble”.

Per quanto riguarda i concerti in programma, Villa Pignatelli, ospiterà in apertura domenica 1 dicembre (alle ore 11.30), Costantino Catena (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino), Francesco Solombrino (viola) e Danilo Squitieri (violoncello) che si uniscono nell’esecuzione del “Quartetto op. 26 n. 2” di Johannes Brahms e del “Quartettsatz” di Gustav Mahler. A seguire, mercoledì 4, il grande violoncellista Giovanni Sollima sarà impegnato in un concerto in cui sarà dapprima solista in brani di Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Costanzi, e poi, accompagnato dalla Scarlatti Baroque Sinfonietta – in scena Tommaso Rossi (flauto dolce), Rossella Croce e Marco Piantoni (violini), Vezio Jorio (viola), Manuela Albano (violoncello), Giorgio Sanvito (contrabbasso ), Patrizia Varone (clavicembalo) – sarà protagonista nell’opera di sua composizione “Fecit Neap. 17..”.

Il terzo e ultimo concerto (venerdì 6 dicembre, ore 20.30) vede in scena Antonello Cannavale (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino), Francesco Fiore e Francesco Solombrino (viole), Danilo Squitieri (violoncello), Ermanno Calzolari (contrabbasso) nell’esecuzione del “Quintetto in mi bemolle minore op. 87” di Johann Nepomuk Hummel e del “Sestetto in re maggiore op. 110” di Felix Mendelssohn Bartholdy. I concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria per email (prenotazioniscarlatti@gmail.com). Info: www.associazionescarlatti.it – Whatsapp 3426351571