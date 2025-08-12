Preparativi in Alaska per Trump-Putin, leader russo volerà su Bering

Roma, 12 ago. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin devono incontrarsi in Alaska venerdì, ma la Casa Bianca nè il Cremlino hanno per ora confermato il luogo preciso, la durata o il programma dell’evento. Ieri una fonte mediatica locale dava come probabile sede l’Alyeska Resort Hotel, ma circolano altre ipotesi. I segnali organizzativi sono sempre più evidenti, scrive oggi l’Anchorage Daily News, secondo cui il governatore dell’Alaska, i senatori dello stato e il sindaco di Anchorage hanno dichiarato di non aver ricevuto informazioni ufficiali.

Ieri Federal Aviation Administration ha pubblicato un avviso che prevede la chiusura temporanea di ampie porzioni di spazio aereo sopra Anchorage, in previsione di “viaggi VIP”. Il Dipartimento dei Trasporti dell’Alaska ha avvertito della possibilità di ritardi stradali a causa dei convogli di sicurezza e della movimentazione di più velivoli in diversi aeroporti.

Secondo quanto riportato dall’agenzia russa TASS, è previsto un visto diplomatico per il volo del presidente Putin in Alaska. Il tragitto aereo del leader del Cremlino sarà coordinato insieme alle autorità statunitensi. Vladimir Kanashevsky, direttore del Dipartimento di Diritto Internazionale Privato presso l’Università Statale di Giurisprudenza Kutafin di Mosca (MSAL), sentito da Tass, sostiene che l’aereo presidenziale partirà molto probabilmente dalla Cukotka per sorvolare poi lo Stretto di Bering. “Per ridurre al minimo il rischio di sorvolare i territori di Paesi terzi, il presidente della Federazione Russa volerà molto probabilmente dalla Chukotka attraverso lo Stretto di Bering”, ha ipotizzato Kanashevsky.

In passato, incontri al vertice di particolare importanza in Alaska si sono svolti in contesti ad alta sicurezza, come basi militari o aeroporti. Nel 1971, Richard Nixon accolse l’imperatore Hirohito all’Elmendorf Air Force Base, mentre nel 1984 Ronald Reagan incontrò Papa Giovanni Paolo II all’aeroporto di Fairbanks. Più recentemente, nel 2017, il presidente cinese Xi Jinping fece tappa ad Anchorage e cenò all’Hotel Captain Cook, con la chiusura temporanea della Seward Highway per il suo passaggio. Nel 2015 Barack Obama soggiornò nello stesso hotel durante la sua visita, con mesi di preparativi e misure di sicurezza rafforzate.

Il Daily Anchorage sostiene che alla luce di questi precedenti, i luoghi più probabili per il summit tra Trump e Putin sono la Joint Base Elmendorf-Richardson, il Ted Stevens Anchorage International Airport o, se i due leader decidessero di uscire da un contesto strettamente aeroportuale, l’Hotel Captain Cook, noto per la sua capacità di ospitare figure di alto profilo.

L’incontrosi si svolgerà mentre in Alaska sono in corso due grandi esercitazioni militari: la Northern Edge, che mobilita migliaia di soldati e mezzi tra cielo e mare, e la Arctic Edge 2025, distribuita in più località dello stato. Ieri Trump in conferenza stampa ha creato confusione: il presidente ha affermato di “andare in Russia venerdì”, un lapsus, ma che nel contesto di incertezza ha scatenato speculazioni su cambi di programma, che in realtà appaiono poco probabili.