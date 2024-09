Presenata la nuova edizione del Nameless Festival 2025

Milano, 17 set. (askanews) – Dopo aver consolidato la propria importanza a livello nazionale e internazionale, Nameless Festival ha già annunciato le nuove date per l’edizione 2025 registrando il sold out in meno di 24h dei “Super Early Tickets”. L’evento ritorna dal 31 maggio al 2 giugno 2025 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC).

I nuovi biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 18 settembre alle ore 14:00: https://namelessfestival.it

A 12 anni dalla sua nascita, Nameless Festival continua a rinnovarsi puntando, anno dopo anno, a migliorare l’esperienza dei partecipanti, ottimizzando al massimo i servizi, l’accoglienza e la disposizione degli spazi. Un evento trasversale, capace di offrire una varietà musicale senza eguali, che spazia dall’elettronica al rap, dal pop alla latin music, accogliendo i gusti di ogni tipologia di pubblico e permettendo di scoprire nuovi artisti.

Nameless Festival ha dimostrato, nel corso del tempo, di saper crescere costantemente, sia dal punto di vista dei numeri che della qualità dell’offerta. A parlare, in tal senso, è il pubblico: il 93% dei partecipanti all’edizione 2024, infatti, dichiara di essere già intenzionato ad acquistare un ticket per la prossima; l’82% ha attribuito un voto “Alto” o “Molto alto” all’experience proposta quest’anno; la stessa valutazione è stata data ai servizi dal 77% del pubblico presente all’ultima edizione. In poco più di dieci anni l’evento è passato da 9.000 a 100.000 presenze (con un tasso di crescita media annua del 50,87%), molte delle quali provenienti da tutta Italia, Europa e America, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale a livello internazionale. Un evento capace di richiamare pubblico eterogeneo di uomini (51%) e donne (49%) e un target estremamente giovane (il 53% dei partecipanti ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, il 31% tra i 26 e i 30 e il 16% ha più di 30 anni), a dimostrazione di quanto il Festival sia in grado di stare al passo con i tempi con un’offerta musicale sempre attuale e diversificata, capace al contempo di soddisfare tutti i gusti musicali e rimanere fedele a se stesso.

Nameless Festival, inoltre, continua a essere un potente strumento di promozione turistica locale (l’85% del pubblico è non residente) che sa incidere positivamente sull’indotto economico del territorio che lo ospita. A tal proposito, lo scorso anno ha permesso al Comune di Annone di Brianza (LC) di essere inserito all’interno della Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza stilata da Airbnb. Tra i criteri di scelta degli ospiti, dopo tre anni di limitazioni su viaggi e spostamenti, spiccano la possibilità di entrare in contatto con le persone e di vivere esperienze autentiche.

Tante sono le novità che attendono l’edizione 2025, che verranno svelate nei prossimi mesi insieme alla line up più eterogenea di sempre. Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite dalle aree limitrofe che consentiranno al pubblico di raggiungere l’area del Festival in totale tranquillità e sicurezza, contribuendo a ridurre la circolazione di autoveicoli e, conseguentemente, l’emissione di CO2. Un accorgimento che si affianca a quelli già messi in atto nell’ultima edizione e riconfermati per la prossima: l’eliminazione del sistema dei token per consentire l’acquisto di prodotti e servizi in modo più facile e veloce; distribuzione gratuita di acqua attraverso apposite postazioni; accesso gratuito alle aree parcheggio, ridisegnate al fine di migliorare la raggiungibilità dell’evento.

“Siamo felici e orgogliosi di presentare Nameless 2025 qui a Palazzo Lombardia ancora una volta – dichiara Alberto Fumagalli, CEO & Founder – Crediamo che il lavoro che svolgiamo sia funzionale allo sviluppo di un territorio bellissimo, che merita di stare al centro degli interessi del turismo mondiale. La prossima edizione di Nameless nasce su ciò che abbiamo costruito e raggiunto nel 2024, l’anno a mio parere più bello e soddisfacente di sempre. Il nostro obiettivo continua a essere quello di voler creare un evento piacevole da vivere in ogni suo aspetto, vogliamo tenere al centro della nostra attenzione il pubblico, crediamo di poter alzare ancora di più l’asticella, da questo punto di vista. A tal proposito, una novità importante sarà la disposizione di shuttle e navette gratuite da alcune località limitrofe, un accorgimento funzionale per ridurre l’uso di autoveicoli e quindi tutelare l’ambiente quanto più possibile. In generale, metteremo al centro le persone con nuovi format e nuove idee a cui crediamo molto, l’intenzione è quella di avvicinare sempre di più i partecipanti a un clima di festa”.

“I grandi eventi rappresentano un formidabile strumento di valorizzazione e promozione turistica anche per le piccole comunità locali – aggiunge Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – Il Nameless di Annone di Brianza ne è un esempio virtuoso, in quanto dimostra che non sono soltanto le grandi città a poter ospitare manifestazioni di rilievo, ma che anche i piccoli Comuni lombardi possono diventare il palcoscenico di festival di grande impatto musicale”.

Ad ospitare Nameless Festival nel 2025 sarà nuovamente la vastissima area di 400.000 mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco, sede dell’evento dal 2022. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata e incorniciati dalle montagne, permetteranno di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.