Presentata a Villa del Sole Cryoliposculpt: la nuova frontiera del rimodellamento senza bisturi

Un sabato mattina all’insegna dell’innovazione e del benessere quello che si è svolto presso Villa del Sole, centro diagnostico situato in via Torquato Tasso. Protagoniste dell’evento le dottoresse Autilia Miranda e Giuseppa Alessandra Vittorini, che hanno presentato ufficialmente a un pubblico selezionato Cryoliposculpt, un avanzato macchinario di medicina estetica in grado di eliminare in maniera definitiva le adiposità localizzate: una vera e propria “liposuzione senza bisturi”.

L’evento ha avuto luogo con una colazione sana e golosa, occasione perfetta per illustrare le potenzialità di questa tecnologia d’avanguardia. Le dottoresse hanno spiegato i meccanismi d’azione del Cryoliposculpt, progettato per rimodellare la silhouette in modo efficace e non invasivo. Un trattamento che, abbinato a una corretta alimentazione e a uno stile di vita sano, promette risultati visibili sin dalle prime sedute.

Il progetto è supportato dal metodo Riattiva, basato sulla Low Glycemic Index Diet (dieta a basso indice glicemico), che promuove la perdita di peso e la tonificazione del corpo, integrando un’alimentazione bilanciata all’uso di dispositivi medici come il Cryoliposculpt. Una delle novità più apprezzate dell’apparecchiatura è il suo funzionamento a lungo termine: a differenza di altri trattamenti, non prevede sedute ravvicinate, ma agisce progressivamente sul grasso localizzato anche fino a cinque settimane dopo la seduta.

Tra chiacchiere informative, scatti sorridenti e la consegna di depliant e mini kit beauty, la mattinata si è conclusa con grande entusiasmo e numerosi appuntamenti fissati per prove personalizzate del trattamento.