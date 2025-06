Presentata la 296 Speciale con allestimento Piloti Ferrari

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alla vigilia della 24 Ore di Le Mans, Ferrari ha presentato in anteprima la 296 Speciale con allestimento Piloti Ferrari, ultima espressione del programma Tailor Made. Questa configurazione esclusiva è stata concepita per celebrare i successi ottenuti nel FIA World Endurance Championship (WEC) e rendere omaggio ai piloti-clienti della Casa di Maranello.

Il debutto ufficiale non poteva quindi che avvenire presso il Circuit de la Sarthe, teatro della celebre gara di durata francese in programma questo fine settimana. L’allestimento, riservato ai clienti coinvolti nelle attività sportive ufficiali – competitive e non – del Cavallino Rampante, trae ispirazione dalla 499P, vincitrice assoluta della 24 Ore di Le Mans nelle edizioni 2023 e 2024 nella categoria Hypercar. Pensato per chi vive la pista in prima persona, questo allestimento riflette l’identità di una comunità di piloti-clienti che contribuisce attivamente alla storia sportiva del Cavallino Rampante. La 296 Speciale Piloti Ferrari è proposta in quattro tinte ispirate al mondo delle competizioni: Rosso Scuderia, Blu Tour De France, Nero Daytona e Argento Nürburgring. La livrea esterna ispirata a quella della 499P, in Giallo Modena, è impreziosita dal logo WEC dipinto a mano, dalla bandiera italiana sul paraurti anteriore e da un numero personalizzabile a scelta del cliente.

L’esemplare svelato a Le Mans riporta il numero 51 con cui Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi conquistarono la vittoria nel 2023, l’anno del ritorno ufficiale di Ferrari nella massima categoria dell’endurance nonché il centenario della corsa. L’abitacolo è caratterizzato da sedili racing rivestiti in Alcantara nera termoformata, con inserti realizzati nello stesso tessuto ignifugo utilizzato per le tute dei piloti ufficiali. Il numero della livrea è riprodotto anche sulla fibra di carbonio interna, mentre la superficie poggiapiedi metallica, in materiale tecnico, può essere personalizzata su richiesta. Ogni dettaglio è pensato per rispecchiare l’esperienza di guida e appartenenza di chi condivide la passione per la competizione. Completano l’allestimento una targhetta identificativa in carbonio e il battitacco, anch’esso in fibra di carbonio, con dedica esclusiva personalizzabile.

-Foto ufficio stampa Ferrari-

(ITALPRESS).