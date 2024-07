Presentato alla House of BMW di Milano il progetto “Sky is the limit”

MILANO (ITALPRESS) – Il Quadrilatero della moda a Milano è il contesto ideale per la presentazione di creazioni di moda e di lusso e ha ospitato il reveal del progetto “Sky is the limit”, nato dalla collaborazione tra BMW Italia e Alcantara. Questa creazione one-off è basata sulla prima high-performance sports car di BMW M GmbH spinta da un propulsore M HYBRID. Il progetto creativo sviluppato in sinergia tra BMW Italia e Alcantara si ispira al dualismo di valori tra il dinamismo e l’esclusività e il lusso dell’ambiente, realizzato giocando sul contrasto di colore bianco/nero dell’esclusivo materiale Made in Italy.

La collaborazione creativa con Alcantara ha portato al debutto a Milano del progetto “Sky is the limit” in cui la BMW XM, attraverso l’utilizzo di Alcantara sia per gli interni sia per l’esterno, unisce estetica e performance proveniente dall’eccellenza della tradizione italiana. Tutte le superfici esterne e interne dell’auto, inclusa la M Lounge nella parte posteriore, sono infatti rivestite in Alcantara. L’utilizzo di Alcantara per l’esterno della vettura è inusuale ed è stato realizzato in Alcantara nero BMW, che dona un effetto matt che contrasta con gli inserti nero lucido. Le superfici sono state rivestite con una precisa lavorazione artigianale e un occhio attento ai dettagli. Prendono spunto dalle accattivanti forme geometriche della BMW XM e apportano una speciale ricchezza visiva all’estetica estroversa dell’auto.

L’interno interpreta ed esalta il dualismo della BMW XM. L’abitacolo nella parte anteriore è rivestito in Alcantara nero BMW che ricopre i sedili e il pannello porta sinistro, il che esprime il dinamismo e la sportività tipica del marchio con un effetto cockpit molto avvolgente. Dettagli di stile sportivo sono le impunture ricamate a greca nei colori rosso, blu e azzurro dell’allestimento M di BMW e il rivestimento in Alcantara nero con impunture dello stesso colore di volante e pomello del cambio su cui è brossurato il logo M. La scelta di rivestirli in Alcantara ha una precisa funzione che prescinde dall’estetica. Si tratta infatti di due “prese” delle mani che devono avere un comfort e un grip efficace in ogni situazione di guida sportiva.

I posti dei passeggeri posteriori sono invece di colore Alcantara bianco ghiaccio per creare un ambiente lussuoso ed esclusivo che richiama un elegante salotto. Il bracciolo centrale delle poltrone posteriori nasconde infatti uno scomparto per accogliere una bottiglia e due bicchieri. Per il massimo comfort degli ospiti del divano posteriore sono stati realizzati due piccoli cuscini aggiuntivi in Alcantara color ghiaccio decorati con il medesimo pattern degli interni porta e del padiglione.

Anche il padiglione del tetto è in Alcantara bianco ghiaccio con una stampa digitale con effetto sfumato. Viene ricreato un ambiente asimmetrico in contrasto di colore per accentuare il dualismo tipico della BMW XM, una vettura divertente da guidare per la sua sportività ma anche confortevole e lussuosa per farsi trasportare nei lunghi spostamenti veloci. Pannelli porta, plancia, tunnel centrale, sedili e cuscini presentano una lavorazione inedita ed esclusiva con un motivo ottenuto tramite foratura laser e backing blu. La foratura laser viene messa in evidenza anche da un accento costituito dai colori della bandiera italiana inseriti in prosecuzione del patter che sottolinea il progetto Made in Italy. Alcantara esalta le qualità di sportività estrema e leggerezza, garantendo al pilota un grip ottimale per una guida sportiva, un comfort superiore e una resistenza all’usura senza pari. Questo avviene senza sacrificare un’esperienza sensoriale unica, che combina la piacevolezza al tatto con l’eleganza visiva.

