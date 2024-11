Presentato il Calendario Pirelli 2025, c’è anche Elodie

“Refresh and Reveal”, firmato Ethan James Green

Londra, 12 nov. (askanews) – Svelato a Londra il Calendario Pirelli 2025, dal titolo “Refresh and Reveal”. Questa edizione di The Cal è un ritorno della sensualità, tra mare e trasparenze.Gli scatti fatti tra le spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in parte in studio, celebrano il corpo, spiega il fotografo statunitense Ethan James Green, “in nuovi modi che riflettono il presente”, un concetto di bellezza che oggi si è ampliato.In 24 foto sono ritratti 12 soggetti tra attori, artisti, cantanti e modelli di varie età e di diversi Paesi: tra loro la modella e attivista americana Hunter Schafer, la conduttrice televisiva e scrittrice indiano-americana Padma Lakshmi, l’attore francese Vincent Cassel, il britannico John Boyega, e la nostra Elodie. “Ho amato tanto la sensibilità che lui ha nell’approcciarsi alla fotografia e la cosa che mi rende orgogliosa è che le sue foto non hanno tempo”.E ancora le attrici Simone Ashley e Jodie Turner-Smith, la sudcoreana Hoyeon, l’artista americana Martine Gutierrez, la modella e illustratrice di moda Connie Fleming e la modella Jenny Shimizu (già ritratta nel calendario di Avedon nel 1997). E lo stesso artista Green si è fatto immortalare nel calendario (segnando la terza apparizione di un autore del Calendario, dopo Prince Gyasi nel 2024 e Bryan Adams nel 2022).