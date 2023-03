Presentazione del Rapporto sulla Sussidiarietà

Oggi, alle 12 nel Salone della Giunta del Sindaco di Napoli, professore Gaetano Manfredi, già Rettore della Università degli Studi di Napoli Federico II, c’è stata la presentazione, da parte del professor Giorgio Vittadini, lo Statistico dell’Università Bicocca di Milano, Capo del Movimento di Comunione e Liberazione (Cl), del Rapporto sulla Sussidiarietà realizzato con Carlo Lauro, Presidente dell’Associazione dei professori emeriti fridericiani.

Tale Rapporto riguarda, più specificamente Sviluppo Sociale, Sussidiarietà e… sviluppo sociale nella stagione 2021/2022.

Da parte del professor Carlo Lauro e mia siamo lieti di dare notizia di questo importante evento che segna a favore dei bisogni della vita dell’intera collettività napoletana, del Sud e dell’Italia intera: “La dimensione sociale dello sviluppo sta ricevendo crescente attenzione, in particolare per l’aumento di povertà e disuguaglianza. Poco però si indaga sul contributo che le dinamiche sociali offrono alla tenuta ed alla crescita del Paese.

Il rapporto sussidiarietà e sviluppo sociale, realizzato in collaborazione con Istat, mostra che la cultura sussidiaria contribuisce al benessere collettivo, partecipare ad attività sociali e di volontariato migliora la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. L’analisi statistica, condotta con appropriati indicatori, misura la stretta correlazione tra sentimento di apertura e fiducia della persona, partecipazione ad attività sussidiarie e sviluppo sociale. Nello studio si approfondiscono le politiche europee e nazionali per la ripresa e l’inclusione sociale, il ruolo degli attori privati ed una crescita economica socialmente sostenibile e la finanza ha impatto sociale. Si presentano inoltre serie di casi paradigmatici dove il percorso di orientamento sociale ha gtrovato concreta applicazione. In sintesi, viene suggerito un appproccio che metta al centro dei processi di sviluppo dell’ecosostema dell’economia sociale. Un cambiamento che coinvolge il settorer privato – con un approccio stakeholder oriented e con nuove forme di impresa -, le amministrazioni pubbliche, – attraverso un’amministrazione condivisa con il Terzo settore e il settore finanziario, grazie ad investimenti socialmente responsabili. Il tutto cercando di dare conto della complessità e delle difficoltà che le società moderne stanno attraversando e che richiedono una capacità di adattamento continuo, che non può essere affidata esclusivamente allo Stato o al mercato”.