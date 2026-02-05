Presidente Cuba: “Pronti al dialogo con gli Usa, ma niente pressioni”

Diaz-Canel in un discorso alla Tv di Stato

L’Avana, 5 feb. (askanews) – Cuba è pronta a dialogare con gli Stati Uniti, ma senza pressioni. Lo ha ribadito il presidente cubano Miguel Diaz-Canel – in un discorso trasmesso alla tv di Stato – dopo mesi di minacce da parte del presidente statunitense Donald Trump. “Cuba è disponibile a dialogare con gli Stati Uniti, un dialogo su qualsiasi argomento vogliano discutere o su cui vogliano dialogare. A quali condizioni? Senza pressioni. Sotto pressione, non so”.