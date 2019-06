Il presidente del Consiglio Conte a Napoli: visita all’Academy Apple e a Cisco

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al polo universitario della Federico II nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, per una visita privata nelle sedi delle Academy Apple e Cisco.

A seguire Conte parteciperà alla Graduation degli studenti dell’ultimo corso della Apple nell’Aula Magna del polo, cerimonia alla quale interverrà il cfo Apple Luca Maestri. Conte è stato accolto dal rettore Gaetano Manfredi, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dal prefetto Carmela Pagano e dall’assessore alle startup della Regione Campania, Valeria Fascione.

Quello del polo universitario di San Giovanni è il primo dei tre appuntamenti della giornata napoletana di Conte. Alle 11.15 il premier parteciperà al convegno “Dal Sud per l’Italia: cultura, economia, innovazione. Quale futuro?” a Villa San Felice di Monteforte, mentre alle 15.15 sarà alla presentazione del “Rapporto sul quartiere Napoli Est” con il giornalista Sandro Ruotolo, nella sede della onlus “Oasi Figli in Famiglia” in via Ferrante Imparato.